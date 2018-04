Đám cưới tổ chức ở bệnh viện và lý do khiến dân mạng xúc động

Ngày 11/4 vừa qua, một đám cưới diễn ra tại bệnh viện Bệnh viện Chiayi Christian (Đài Loan, Trung Quốc) khiến toàn bộ bệnh nhân và các bác sĩ tại đây không khỏi cảm động. Theo Next Shark, đám cưới này được tổ chức nhằm hoàn thành tâm nguyện của một người đàn ông 64 tuổi điều trị tại đây. Đó là ông Hou Qixiong (sống tại Chiayi, Đài Loan) đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư kết trực tràng. Một trong những tâm nguyện lớn nhất của ông là được tận tay đội chiếc khăn voan trùm đầu cho con gái vào ngày cưới. Đáng tiếc thay, ngày trọng đại của con gái đã tới nhưng sức khỏe lại không cho phép ông thực hiện việc đó. Để cha yên lòng, con gái ông Hou quyết định cùng chồng thực hiện nghi lễ cưới tại bệnh viện nơi ông đang điều trị. Bằng chút sức lực yếu ớt còn lại, người cha cuối cùng có thể tự tay đội chiếc khăn trùm đầu cho con gái cùng lời căn dặn: "Hai con phải sống thật hạnh phúc". Ông chia sẻ: "Là người làm cha mẹ, mong muốn lớn nhất là được nhìn thấy con cái mình dựng vợ, gả chồng. Hôm nay ước muốn này của tôi được toại nguyện, có chết cũng không hối tiếc". Con gái ông Hou năm nay 32 tuổi, đang làm việc trong ngành tài chính. Cô và chồng quyết định đi đến hôn nhân sau gần một năm tìm hiểu. Chứng kiến cảnh tượng xúc động của gia đình ông Hou, các y bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện không khỏi xúc động. Mọi người cùng nhau hát bài Let the dream fly (Hãy để giấc mơ cất cánh) để chúc phúc cho đôi trẻ.

