Cựu sao Real Madrid nào thi đấu bùng nổ nhất năm 2016?

Marcos Alonso là hậu vệ trẻ từng được Real Madrid rất kỳ vọng. Tuy nhiên trong tình thế đất chật người đông ở sân Bernabeu, hậu vệ người Tây Ban Nha buộc phải ra đi và điểm đến của anh là Chelsea. Tại nước Anh, Marcos Alonso được xếp đá tiền vệ cánh trái trong đội hình 3-4-3 và phát huy hiệu quả tối đa. Ảnh: Goal.com Ở Chelsea, Marcos Alonso chứng tỏ bản thân là một cầu thủ rất toàn diện, giúp các đồng đội trong tấn công đồng thời cũng đảm bảo khả năng bọc lót và phòng ngự. Ảnh: Goal.com Sau khi gây ấn tượng với Getafe, Leon được CLB Real Madrid mua về nhưng lại gây thất vọng lớn nên sớm phải bán xới. Leon trở lại Getafe theo dạng cho mượn trước khi được mua đứt vào mùa giải 2013/14 và lại gây ấn tượng mạnh mẽ. Ảnh: Getty Images Mùa này, Leon chuyển đến Eibar theo dạng chuyển nhượng tự do và thi đấu rất hay. Trung bình mỗi hiệp đấu, anh tạo ra một cơ hội ăn bàn rõ rệt cho đồng đội. Ảnh: Goal.com Casillas chấm dứt mối lương duyên của mình với Real Madrid vào đầu mùa giải 2015/2016. Câu chuyện của anh có thể chuyển thể thành một bộ phim dài tập, nhưng kết thúc buồn. Vì nhiều lí do, Casillas phải rời Real trong rất nhiều sự tiếc nuối. Ảnh: Goal.com Đến Porto mùa trước, Casillas một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu. Mùa này, anh có 21 lần ra sân và giữ sạch lưới đến 12 lần. Trung bình anh có 4 lần cản phá thành công trước khi bị thủng lưới. Ảnh: Goal.com Alvaro Negredo mặc dù từng có tên tại sân Bernabeu nhưng chưa bao giờ được thi đấu chính thức trong màu áo của Real Madrid. Anh chỉ được thi đấu cho đội B, mặc dù rất cố gắng với 22 bàn trong 65 trận nhưng anh vẫn không nằm trong kế hoạch dài hạn của Los Blancos. Ảnh: Reuters Sau khi rời Bernabeu, Negredo chuyển đến Sevilla, Man City, Valencia và hiện tại là Middlesbrough. Mùa này, anh chứng minh mình là tiền đạo vô giá với The Boro khi ghi 5 bàn thắng và kiến tạo 3 lần sau 16 trận. Ảnh: Getty Images Di Maria bị Real bán đi sau khi góp công rất lớn vào hành trình giành La Decima (10 danh hiệu Champions League). Không thể hiện được nhiều ở Manchester United nhưng khi đến Paris Saint-Germain, tiền vệ người Argentina lại tỏa sáng rực rỡ và lấy lại hình ảnh thanh thoát như xưa. Ảnh: Goal.com Khả năng sáng tạo chính là vũ khí đáng sợ nhất của Di Maria với hàng thủ đối phương. Anh đã tạo ra 57 cơ hội rõ rệt cho đồng đội trong 20 lần ra sân mùa này tại PSG. Ảnh: Goal.com.

