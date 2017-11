Cuộc sống nhung lụa của thiếu gia, tiểu thư Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Trong ba anh em, anh cả Đỗ Hoàng Minh (nickname Denis Do) được nhiều người biết đến nhất bởi là bạn thân của Seung Ri (thành viên nhóm BIG BANG). Năm 2016, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tặng người bạn thân của Denis Do một căn hộ khi Seung Ri tới thăm Việt Nam. Không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ vì thành công ở độ tuổi còn khá trẻ, Denis Do còn sở hữu ngoại hình nam tính và phong cách thời trang lịch lãm...chàng trai này được yêu mến và là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sorbon của Pháp, anh trở về Việt Nam và trở thành giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cậu ấm thứ hai nhà Tân Hoàng Minh là Đỗ Hoàng Việt, tuy nhiên anh lại có phần kín tiếng khi không chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Đỗ Hoàng Việt tốt nghiệp nghành Kinh tế của Berkeley College, là một trong hai du học sinh vinh dự có tên trong 'President's list' của Đại học Berkeley College, New York, Mỹ, với thành tích học tập xuất sắc điểm trung bình (GPA) đạt tuyệt đối 4.0. Đồng thời, anh cũng tốt nghiệp ngành Đầu tư bất động sản tại New York University. Sau khi trở về nước năm 2015, Hoàng Việt hiện giữ vị trí giám đốc Marketing của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Vừa qua, anh chàng đã tổ chức lễ ăn hỏi với Hồng Nhung, tiểu thư của tập đoàn giàu có và sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Hồng Nhung là bạn học của anh và cũng có thành tích học tập ấn tượng. Lễ ăn hỏi hoàng tráng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vừa qua. Em út trong 3 anh em nhà Tân Hoàng Minh đó là Anh Sa là con gái của chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và hoa hậu đền Hùng Giáng My. Là tiểu thư của tập đoàn có tiếng, Anh Sa không hề phô trương về cuộc sống của mình, ngược lại cô có cuộc sống khá kín tiếng và rất chăm chỉ học hành. Cô theo học ngành Marketing tại Đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Anh Sa thừa hưởng nét đẹp dịu dàng, kiêu sa của mẹ - hoa hậu Giáng My. Sau khi tốt nghiệp, Anh Sa về nước, tham gia kinh doanh trong tập đoàn của cha. Trên Instagram, Anh Sa thường chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch, bên cạnh những người thân thiết. Bộ ba nhà Tân Hoàng Minh được rất nhiều người ngưỡng mộ, trầm trồ khen ngợi cả về học thức và ngoại hình.

