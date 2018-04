Cuộc sống của bạn thay đổi ra sao kể từ khi nuôi "boss"?

Trước khi rước thú cưng về, ví đầy tiền, bữa ăn nhanh sang chảnh. Sau khi "anh bạn 4 chân" xuất hiện, tiền trong ví vơi dần, ảnh pet nghiễm nhiên nằm ở vị trí dành cho người thương và tất nhiên đôi khi bạn phải "hy sinh" thân mình để nuôi nó. Cuộc sống độc thân trước đây thật tự do khi vừa thưởng thức cơm hộp, vừa xem tivi mà không bị ai quấy rầy. Sau khi nuôi pet, nhất cử nhất động đều có người giám sát, kể cả việc ăn ngon cũng không được ăn một mình. Khoảng thời gian vùi đầu vào chiếc điện thoại vừa sạc pin vừa cày game cũng biến mất. Thay vào đó, sợi cáp sạc bị một "thế lực huyền bí" cắn đứt. Game over là điều hiển nhiên. Đây là điện thoại của bạn hay thú cưng nhà bạn? Từ ngày có "boss", ảnh các món ăn ngon, hình selfie bị lùi dần vào dĩ vãng nhường chỗ cho "50 sắc thái" của pet mọi lúc mọi nơi. Cuộc sống có pet không tránh khỏi những lúc bực bội khi nhìn phòng ốc bừa bộn, trong khi "thủ phạm" lại thích chí vẫy đuôi chạy khắp nhà. Dân mạng thường gọi chủ của thú cưng là "sen" cũng có nguyên do cả. Trong trường hợp này, hoặc bạn thu dọn chiến trường do "boss" để lại, hoặc là chịu cảnh "sống chung với lũ". Dường như pet còn cạnh tranh với bạn bè của bạn để có được suất đi chơi công viên. Địa điểm vui chơi của bạn vì thế cũng trở nên lành mạnh đáng kể. Đặc biệt, các em gấu bông sẽ không thể nằm yên trong kệ tủ vì đây là trò tiêu khiển của "boss" mỗi khi buồn chán. Hãy suy nghĩ cẩn trọng khi quyết định đưa thú cưng về nuôi. Rất có thể, bạn sẽ phải đối mặt với cuộc chiến giành tình thương của cả nhà với pet.

