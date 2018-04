Cô nàng bỏ tiền chăm lo cho người yêu chỉ để nhận lại… cặp sừng

Yêu không cần lý do nhưng chia tay thì có cả nghìn lý do để viện cớ, biện minh. Thời thanh xuân, cả hai gắn bó bên nhau không toan tính, lo nghĩ bởi ai cũng nghĩ đến tương lai về chung một nhà. Khi ấy, người ngoài nói một trong hai hy sinh quá nhiều cho tình yêu sẽ thiệt thòi nhưng họ phủ nhận và tìm mọi lý do để bảo vệ tình yêu ấy.

Đến khi mọi chuyện vỡ lở, cả hai không thể bên nhau vì đối phương có người mới thì cô nàng bỗng dưng thấy tiếc những gì mình bỏ ra. Bài viết của cô nàng 25 tuổi tiếc tiền “đầu tư” cho bạn trai cũ được lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận được hàng nghìn bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Cô gái trong câu chuyện bùi ngùi chia sẻ: “Mình và anh ấy yêu nhau được 2 năm. Mình có công việc ổn định và thu nhập cũng khá. Trong 2 năm ấy, mình lo cho anh tất cả và không bao giờ để thua kém bạn bè. Một phần, mình có điều kiện cả về công việc lẫn thời gian nên mình dành cho anh ấy hết. Khi anh mua xe trả góp, mình cũng trả hết cho anh và lo cho từ A-Z.

Nhiều người chửi mình ngu nhưng khi ấy, mình xác định đó là chồng và đặt niềm tin vào tình cảm này. Nhưng sau đó, anh có người khác, mình biết và chia tay. Mặc dù anh có níu kéo nhưng mình không chấp nhận được. Mình hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Hiện anh vẫn ở bên người đó sau khi chia tay mình. Nghĩ lại mình thấy bản thân thật ngu ngốc. Họ làm mình khổ xong lại được hạnh phúc bên người mới. Đôi lúc thấy tiếc thời gian, tình cảm và tiền bạc mình dành cho anh”. Ảnh minh họa.

Ngay sau khi câu chuyện xuất hiện, khá nhiều cô gái trẻ thấy được bóng dáng của mình trong ấy. Đó là quãng thời gian yêu hết mình và sống cho tuổi trẻ đồng thời ngộ nhận mình và người yêu đã là của nhau mãi mãi. Sau chia tay, họ đau lòng, vật vã và hối hận vì quãng thời gian đã qua nhưng đa phần họ đều đã trưởng thành.

“Dù sao bạn cũng đã từng vui vẻ khi làm điều đó. Ở đây là anh kia phải tiếc còn bạn coi như bỏ ra số tiền ấy để mua đứt lương tâm của 1 thằng đàn ông. Vui lên bạn, mây tầng nào sẽ gặp người tầng đó!”, tài khoản H.Y động viên chủ thớt.

“Nồi nào úp vung nấy coi như bài học với đời đi bạn! Đừng nghĩ nữa, mình đã bị mất một quãng thời gian dài sống trong đau khổ vì bị người yêu phản bội nhưng họ đâu có biết. Họ vẫn hạnh phúc bên người khác đấy thôi!”, tài khoản N.H.P bày tỏ quan điểm.