Cô giáo mầm non 9X kể chuyện một năm ròng ngủ mê vì áp lực

Cô Nguyễn Thị Uyên, 27 tuổi, là giáo viên trường Mầm non thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vừa đoạt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” của Sở GD&ĐT Hà Nội.



Cô giáo 9X đã thành công trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non.

Nhìn lại chặng đường 7 năm hành nghề, nữ giáo viên mầm non nhớ về những ngày đầu chập chững, mới 20 tuổi, chưa từng trông một đứa trẻ, bỗng dưng khoác lên mình trách nhiệm "người mẹ" của 60 đứa con.

Áp lực ngày mới vào nghề

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm giáo viên, tốt nghiệp ngành sư phạm, Uyên vào trường Mầm thị trấn Sóc Sơn làm việc. Cô giáo trẻ là một trong 4 giáo viên của lớp mầm non với 60 trẻ.

Ba năm đầu, cô Uyên nhận mức lương hợp đồng ít ỏi, đến năm 2014 mới được vào biên chế. Mức lương đến thời điểm tháng 8 vừa qua của cô là 4 triệu đồng/tháng. Sau đó, nữ giáo viên nhận công tác mới tại Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn.

Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Uyên trả lời báo chí sau khi nhận giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”. Ảnh: Quyên Quyên.

Khi hỏi mức lương mầm non có đủ trang trải cuộc sống, cô Uyên trả lời do chưa lập gia đình, mức chi tiêu không nhiều nên không gặp khó khăn về tài chính. Nhưng nhìn chung, mức lương này so với các ngành nghề khác là thấp, không đáp ứng được cuộc sống của giáo viên khi họ phải làm việc từ 6h30 đến 17h mỗi ngày.

Cô giáo này nhớ lại suốt năm đầu tiên hành nghề, Uyên luôn ngủ mê mỗi khi về nhà, khiến bố mẹ lo lắng. Cô bị ám ảnh tiếng khóc của trẻ em và gặp áp lực khi giao tiếp với phụ huynh, những khó xử trong các tình huống với con trẻ.

Hai năm đầu, nhiều lúc, Uyên sợ chính nghề nghiệp của mình, vì quá đỗi vất vả. Đôi khi, cô muốn bỏ nghề. Một phần do cô chưa có kinh nghiệm, phần khác là khoảng cách giữa lý thuyết được học trong trường và thực tế xa nhau nên nhiều bỡ ngỡ.

Nhưng tiếp xúc với trẻ mỗi ngày, coi các em như chính con mình, tình yêu với trẻ và nghề ngày một lớn lên. Thứ tình cảm ấy dần thành sâu đậm, như một phần không thể tách rời. Mỗi ngày, điều ước mong giản dị của Uyên chỉ là học sinh mỉm cười tươi khi đến lớp.

Cô giáo 9X tâm sự: “Nhiều khi tình yêu với con trẻ quá lớn lao khiến tôi không để ý những thứ xung quanh, chỉ dồn hết tâm huyết của mình với nghề. Vì vậy, dù tiền lương không cao, tôi vẫn luôn cố gắng hết sức. Tôi tâm niệm, một giáo viên tốt sẽ tạo ra nhiều thế hệ học trò tốt. Ở bậc mầm non, người lớn góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của các em”.

Áp lực từ xã hội

Dù có 7 năm kinh nghiệm trong nghề, không còn bỡ ngỡ như ngày đầu, cô Uyên vẫn trăn trở nghề cô giáo mầm non có những khó khăn riêng.

“Nhiều phụ huynh hỏi tôi, ở nhà, họ chỉ có hai con đã rất vất vả, tại sao cô trông được 60 em một lớp?”, cô Uyên kể.

Nữ giáo viên bật mí trẻ mầm non được rèn luyện nề nếp và có tinh thần thi đua nhau. Ví dụ, khi cô giáo nói: “Nếu bạn nào ngoan, cô sẽ yêu bạn đó nhất, các con sẽ cùng nhau chăm ngoan”.