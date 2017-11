Cô gái Việt chi hơn 300 triệu du lịch châu Âu khiến dân mạng "phát hờn"

Christina Uyên hiện là một chuyên viên trang điểm. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tuy nhiên hiện tại, cô gái 8x này đang sinh sống và làm việc tại đất nước Singapore. Mới đây, Christina Uyên đã thực hiện được một ước mơ của mình khi dành 2 tuần để du lịch châu Âu và Dubai. Với cô, đây là một trải nghiệm không thể nào quên trong đời. Theo chia sẻ của Christina Uyên, không tính khoản mua sắm cá nhân, cô đã chi khoảng 330 triệu đồng. Đổi lại, cô gái đam mê trang điểm và du lịch này đã đặt trên đến hàng loạt các thành phố nổi tiếng như Dubai -Rome -Siena -Pisa-Venice -Milan - Switzerland -Germany –Paris. Ở mỗi một địa danh, cô lại ấn tượng với những điều khác nhau. Điểm đáng nói nhất có lẽ là văn hóa và lối kiến trúc đậm chất cổ điển của các thành phố nơi đây. Ở bất cứ nơi đây, chỉ cần đưa máy ảnh lên, bấm máy là có thể có những bức ảnh đẹp đến nao lòng. Mỗi thành phố là đều có một đặc trưng riêng biệt, nhưng nhắc về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi, Christina Uyên chia sẻ, cô sẽ không thể nào quên được hành trình lên đỉnh núi huyền thoại ở Switzerland. “Đường lên núi gặp rất nhiều khó khăn vì trời quá lạnh và có tuyết, ai sức khỏe không tốt khó mà leo được vì thiếu oxy. Hơn nữa, chúng mình lại là con gái. Người bạn thân đi cùng mình do sức khỏe yếu, nên bị tuột huyết áp, xỉu tại chỗ. May nhờ có mấy anh cứu hộ đẹp trai đưa bình oxy gấp, cho uống nước socola nóng nên mới hồi lại được. Chúng mình ngồi nghỉ ngơi nửa tiếng, khi bạn ổn định lại tiếp tục leo núi. Xung cảnh quá tuyệt vời làm hai đứa quên hết mệt mỏi và tiếp tục leo lên đỉnh để chụp hình. Hành trình gian nan, vất vả là vậy nhưng thực sự đáng để bỏ công sức vì cảnh nơi đây đẹp đến ngay ngây. Những dãy núi hùng vĩ được bao phủ bởi tuyết trắng xóa khiến hai đứa vô cùng thích thú”. Theo chia sẻ của Christina Uyên, nếu muốn đến thăm các thành phố của châu Âu vào mùa đông thì nên chọn tháng 10. Thời điểm này châu Âu đã chuyển mình sang mùa đông nhưng thời tiết không quá lạnh, sẽ không cản trở chuyến hành trình của bạn vì lí do sức khỏe. Ngoài ra, khi lựa chọn khách sạn tốt nhất là chọn những nơi khá gần trung tâm mặc dù giá cao hơn một chút. Bởi lẽ nếu chọn ở xa, chi phí đi lại ở các thành phố này quá đắt đỏ sẽ còn tốn kém hơn nhiều. Một điểm mà Christina Uyên lưu ý với các bạn trẻ ấp ủ dự định đi du lịch châu Âu chính là việc chuẩn bị tinh thần cảnh giác cao. Mặc dù là các nước văn minh nhưng ở các khu du lịch tình trạng trộm cắp khá nhiều. Nếu bạn không muốn trở về với chiếc ví rỗng thì tốt nhất hãy thật cẩn thận, hạn chế cầm nhiều tiền mặt, nếu có thể, sử dụng thẻ để thanh toán là tối ưu nhất, không mang các phụ kiện, trang sức đắt tiền bên người... Sau tất cả, chuyến đi này vẫn là một dấu ấn khiến Christina Uyên không thể nào quên. Cô nàng đã có một bộ ảnh tuyệt đẹp ở nơi đây. Cùng ngắm nhìn những khung cảnh châu Âu đẹp hoàn mĩ qua những khuôn hình được cô nàng 8x này ghi lại.

Christina Uyên hiện là một chuyên viên trang điểm. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tuy nhiên hiện tại, cô gái 8x này đang sinh sống và làm việc tại đất nước Singapore. Mới đây, Christina Uyên đã thực hiện được một ước mơ của mình khi dành 2 tuần để du lịch châu Âu và Dubai. Với cô, đây là một trải nghiệm không thể nào quên trong đời. Theo chia sẻ của Christina Uyên, không tính khoản mua sắm cá nhân, cô đã chi khoảng 330 triệu đồng. Đổi lại, cô gái đam mê trang điểm và du lịch này đã đặt trên đến hàng loạt các thành phố nổi tiếng như Dubai -Rome -Siena -Pisa-Venice -Milan - Switzerland -Germany –Paris. Ở mỗi một địa danh, cô lại ấn tượng với những điều khác nhau. Điểm đáng nói nhất có lẽ là văn hóa và lối kiến trúc đậm chất cổ điển của các thành phố nơi đây. Ở bất cứ nơi đây, chỉ cần đưa máy ảnh lên, bấm máy là có thể có những bức ảnh đẹp đến nao lòng. Mỗi thành phố là đều có một đặc trưng riêng biệt, nhưng nhắc về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi, Christina Uyên chia sẻ, cô sẽ không thể nào quên được hành trình lên đỉnh núi huyền thoại ở Switzerland. “Đường lên núi gặp rất nhiều khó khăn vì trời quá lạnh và có tuyết, ai sức khỏe không tốt khó mà leo được vì thiếu oxy. Hơn nữa, chúng mình lại là con gái. Người bạn thân đi cùng mình do sức khỏe yếu, nên bị tuột huyết áp, xỉu tại chỗ. May nhờ có mấy anh cứu hộ đẹp trai đưa bình oxy gấp, cho uống nước socola nóng nên mới hồi lại được. Chúng mình ngồi nghỉ ngơi nửa tiếng, khi bạn ổn định lại tiếp tục leo núi. Xung cảnh quá tuyệt vời làm hai đứa quên hết mệt mỏi và tiếp tục leo lên đỉnh để chụp hình. Hành trình gian nan, vất vả là vậy nhưng thực sự đáng để bỏ công sức vì cảnh nơi đây đẹp đến ngay ngây. Những dãy núi hùng vĩ được bao phủ bởi tuyết trắng xóa khiến hai đứa vô cùng thích thú”. Theo chia sẻ của Christina Uyên, nếu muốn đến thăm các thành phố của châu Âu vào mùa đông thì nên chọn tháng 10. Thời điểm này châu Âu đã chuyển mình sang mùa đông nhưng thời tiết không quá lạnh, sẽ không cản trở chuyến hành trình của bạn vì lí do sức khỏe. Ngoài ra, khi lựa chọn khách sạn tốt nhất là chọn những nơi khá gần trung tâm mặc dù giá cao hơn một chút. Bởi lẽ nếu chọn ở xa, chi phí đi lại ở các thành phố này quá đắt đỏ sẽ còn tốn kém hơn nhiều. Một điểm mà Christina Uyên lưu ý với các bạn trẻ ấp ủ dự định đi du lịch châu Âu chính là việc chuẩn bị tinh thần cảnh giác cao. Mặc dù là các nước văn minh nhưng ở các khu du lịch tình trạng trộm cắp khá nhiều. Nếu bạn không muốn trở về với chiếc ví rỗng thì tốt nhất hãy thật cẩn thận, hạn chế cầm nhiều tiền mặt, nếu có thể, sử dụng thẻ để thanh toán là tối ưu nhất, không mang các phụ kiện, trang sức đắt tiền bên người... Sau tất cả, chuyến đi này vẫn là một dấu ấn khiến Christina Uyên không thể nào quên. Cô nàng đã có một bộ ảnh tuyệt đẹp ở nơi đây. Cùng ngắm nhìn những khung cảnh châu Âu đẹp hoàn mĩ qua những khuôn hình được cô nàng 8x này ghi lại.