Cô gái Hải Phòng lột xác ngoạn mục sau 60 lần xin việc bất thành

Không cần phải làm "đại phẫu" hay khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ, cô nàng có nickname Từ Khả Lạc mới đây đã gửi đi thông điệp đầy ý nghĩa đến với những cô gái kém may mắn khi sở hữu nhan sắc không mấy xinh đẹp. Từ Khả Lạc tên thật là Đỗ Thị Huế, sinh năm 1993, hiện là du học sinh ngành Du lịch tại Đài Loan. Cô gái Hải Phòng tâm sự quá trình thay đổi bắt đầu cách đây khoảng hơn một năm, khi cô lập một fanpage về du lịch. Trước khi sở hữu nhan sắc như hiện tại, Huế có những lúc mặc xấu như thảm họa, nhưng nhờ quá trình quan sát, học hỏi từ những diễn viên, người mẫu, cô biết tự đơn giản hóa phong cách ăn mặc. Sau khi thay đổi, Huế cảm thấy cuộc sống "dễ thở". Ngoại hình giúp cô gái 9X Hải Phòng có thiện cảm với những người xung quanh, đặc biệt có nhiều bạn khác giới để ý hơn. Cô gái chia sẻ cũng đang tìm hiểu một chàng trai khá dễ thương. Cũng trên trang cá nhân của mình Huế gửi tới lời nhắn nhủ với các bạn gái rằng: "Mình chỉ muốn nhắn các bạn nữ là có thể bản thân không đẹp nhưng chỉ cần bạn giữ mình sạch sẽ, gọn gàng, thường xuyên mỉm cười, mở mang kiến thức thì sẽ khá hơn. Đừng phàn nàn về ngoại hình mà ba mẹ cho, hãy thay đổi nó một cách tích cực." Không chỉ thay đổi về ngoại hình, để có được thần thái tự tin như hôm nay, Huế cũng phải trải qua quá khứ đầy gian nan nơi xứ người. Sang Đài Loan năm 18 tuổi cũng là lần đầu Huế đi máy bay, lần đầu ra nước ngoài với số tiền vỏn vẹn là 2 triệu 8 ngàn đồng. Huế không bao giờ quên những lần đi lượm đồ tái chế để có bữa ăn trưa, những lần được người bán hàng ở chợ thương tình, cho hoa quả xấu hay dập mà về gọt ăn. Sự chịu khó, nỗ lực cũng giúp 9X Hải Phòng có được như ngày hôm nay. Huế khẳng định đến nay có thể "ngẩng cao đầu" với thành quả đạt được. Mức thu nhập từ việc làm quản lý một cửa hàng đồ ăn trên đất bạn và kinh doanh online. Fanpage về du lịch Đài Loan do Huế đồng sáng lập và duy trì cho tới ngày nay thu hút gần 60.000 lượt theo dõi và tạo được uy tín. Nhiều ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam tới Đài Loan ghi hình cũng nhờ đến sự hỗ trợ của admin trang này. Sau khi thành công trên đất khách, Huế chia sẻ rằng cô muốn về quê, về Hải Phòng để làm du lịch. Về để thay đổi những thứ xung quanh mình, thay đổi quan niệm du lịch của dân mình bằng những gì đã được học. Nghe có vẻ to tát và mơ hồ, nhưng nếu ai cũng nghĩ nó viển vông thì chẳng ai chịu làm. Cá tính mạnh, quan điểm sống không ngại thay đổi và niềm tin mãnh liệt vào bản thân giúp Huế làm được những điều tưởng chừng như không thể. Ước mơ trở về phát triển quê hương của Huế còn chưa thành hiện thực, nhưng quyết tâm của cô gái như lời nhắc nhở với những ai còn đang chần chừ với những nỗi sợ không tên suốt ngày này sang tháng khác.

