Cô gái chụp lén trai đẹp trên tàu điện ngầm và cái kết bất ngờ

Theo Huffington Post, câu chuyện xảy ra với một cô gái có tài khoản Facebook là Loiba Maria, hiện sống tại New York, Mỹ.

Trong một lần trên chuyến tàu điện ngầm ở Manhattan, cô nhận thấy có người đàn ông rất điển trai đang ngồi đối diện mình. Không bỏ lỡ cơ hội, Maria quyết định chụp vài bức ảnh khi anh không để ý.

"Lúc đó, tôi không biết anh ấy là ai, nhưng trông khuôn mặt có vẻ quen thuộc nên tôi quyết định chụp để xem lại sau", cô gái chia sẻ.

Các bức ảnh chụp lén của cô gái.

Vài hôm sau, Maria tình cờ đọc được bài báo về một mẫu nam tài năng trên Facebook. Thật tình cờ, anh lại chính là người cô đã nhìn thấy trước đó trên tàu điện. Hóa ra anh chàng điển trai này tên là Nyle DiMarco - một người mẫu khiếm thính và nhà hoạt động xã hội, người đã chiến thắng trong cuộc thi America's Next Top Model năm 2015 và Dancing With The Stars năm 2016 tại Mỹ.

Maria quyết định "thú tội" với Nyle khi bình luận bức ảnh mình đã chụp vào bài đăng trên trang cá nhân của anh: "Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy anh trên chuyến tàu E cuối tuần trước. Nếu đây đúng là anh thì anh thật đẹp trai".

Chàng người mẫu không chỉ đáp lại bình luận đó, mà còn dành cho Maria một bất ngờ khi cho biết anh cũng chụp lại ảnh cô.

"Đúng, tôi biết là bạn đang chụp ảnh tôi. Cảm ơn bạn nhiều nhé", anh viết, kèm theo một bức ảnh Maria đang nở nụ cười mãn nguyện vì thấy "trai đẹp".

Maria không ngờ cô cũng bị anh chàng chụp lại.

Nyle cũng giải thích rằng vì anh bị khiếm thính nên không thể hiểu được ngay lập tức những gì cô đang làm. Bù lại, vì là người mẫu nên anh rất nhanh nhạy trong việc biết được có camera đang hướng về mình. Vì vậy, anh vờ tỏ ra mình không biết gì để giúp cô gái có được tấm ảnh chụp lén đầy "thần thái".

Sau đó, Nyle chụp ảnh lại màn đối đáp hài hước và đăng tải lên Twitter cá nhân. Bức ảnh nhận được hơn 160.000 like (thích) và gần 50.000 chia sẻ.

Chàng người mẫu cho biết anh không hề cảm thấy khó chịu khi bị chụp lén, thậm chí biết ơn vì được người khác đề cao vẻ ngoài.