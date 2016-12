Cô bé má phúng phính đáng yêu nhất năm 2016

Năm 2016 ngoài những hot girl hay hot boy đình đám, cư dân mạng còn đổ dồn sự chú ý của mình vào một cô bé người Nhật Bản vô cùng đáng yêu với đôi má phúng phính và những cử điệu hết sức dễ thương. Cô bé được cư dân mạng bình chọn dễ thương nhất năm 2016 có tên là Kaeda sinh năm 2016 tại Nhật Bản. Với đôi má phúng phính, đôi mắt tròn to và chân tay bụ bẫm, cô bé được yêu thích nhất năm 2016 này đã khiến nhiều cư dân mạng phải thốt lên hai từ dễ thương quá mức. Hình ảnh về cô bé má phúng phính Kaeda vừa được đăng tải đã thu hút hơn 103.000 lượt xem và gần 8.000 lượt like chỉ sau 12h. Không chỉ thu hút cư dân mạng bằng sự dễ thương trong hình thể của mình, bé Kaeda còn sở hữu những cử chỉ rất đáng yêu, lúc thì cầm hộp sữa lên chép miệng, lúc thì chúm chím cười với mẹ, lúc lại mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Bức ảnh khi cô bé Kaeda ăn cơm cực dễ thương đã được bố mẹ ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội và từ đó nhóc tỳ này đã trở nên nổi tiếng. Đặc biệt mỗi khi cười, Kaeda để lộ ra 4 chiếc răng cực đáng yêu càng khiến dân mạng phải siêu lòng. Những bức hình siêu dễ thương của Kaeda khiến nhiều người đều muốn cưng nựng và buồn cười. Kaeda chẳng ngại biểu cảm trước ống kính của "nhiếp ảnh gia" bố mẹ. Cô bé 1 tháng tuổi bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng nhờ vào gương mặt bầu bĩnh, dáng vóc tròn tròn chỉ nhìn thôi là đã muốn chạy đến ôm ngay. Không những thế, Keada còn nổi tiếng nhờ biệt tài ăn bất cứ thứ gì và ngủ ở bất kì đâu. Ảnh: Instagram Keada.

