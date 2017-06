Cô bé "diễn sâu" làm lu mờ các bạn trong lễ tốt nghiệp mẫu giáo

Sophia (4 tuổi, sống ở Mỹ) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng sau phần trình diễn đầy nhiệt huyết trong lễ tốt nghiệp mẫu giáo.

Theo đó, cô bé 4 tuổi và các bạn cùng lớp được phân công đồng diễn tiết mục How Far I'll Go. Tuy nhiên, khác với tâm trạng khá căng thẳng của những người bạn bên cạnh, nhóc tỳ 4 tuổi hăng say biểu diễn không chút sợ sệt.

Trong clip dài hơn một phút, cô bé khiến nhiều người bật cười vì màn "diễn sâu" ấn tượng. Không chỉ ngân nga theo lời ca sĩ, em còn lấy hơi, nhún nhảy chân tay khi đến đoạn cao trào. Nhìn dáng vẻ của "cô bé vừa tốt nghiệp mầm non" không thua kém gì nghệ sĩ chuyên nghiệp.