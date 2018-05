Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real làm mọi giá để có “Vua Ai Cập“

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, tiền vệ Fellaini tuyên bố, MU đã sai lầm khi không đề nghị anh một hợp đồng sớm hơn. Chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, Chủ tịch Perez đã nói với Cristiano Ronaldo về kế hoạch Real Madrid mua Mohamed Salah của Liverpool. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Times, M.U muốn tống khứ Blind và Darmian để thu về khoảng 30 triệu bảng. Chelsea vừa cùng Arsenal gia nhập cuộc đua giành chữ ký Anthony Martial, chân sút đang bị thất sủng tại sân Old Trafford. Sau khi xác nhận để Victor Lindelof rời sân Old Trafford, M.U đang soạn thảo kế hoạch để chiêu mộ Samuel Umtiti. Các quan chức ở AC Milan đang làm việc để đưa Alvaro Morata trở lại Italia. Vài tuần trước, M.U đã liên hệ với Leicester về việc chuyển nhượng Mahrez nhưng ngay sau đó, Man City cũng đã có động thái với cầu thủ người Algeria Don Balon loan tin sốt dẻo, MU đưa ra lời đề nghị 88 triệu bảng đến Real Madrid để đưa Marco Asensio về Old Trafford. Salah muốn sở hữu "Vua Ai Cập" Mohamed Salah, Real phải thêm vào điều khoản hợp đồng đó là Bale. Thibaut Courtois một lần nữa lại có động thái được cho là gây áp lực với ban lãnh đạo Chelsea để được ra đi. Mời quý độc giả xem clip Mohamed Salah 2018 Goals, Dribbling Skills & Speed - Nguồn: Youtube

