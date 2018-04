Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real dâng Varane 2 tay cho M.U

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Telegraph, thành tích bết bát Chelsea lên kế hoạch thanh trừng lớn với 9 "ông sao" có thể ra đi. Ảnh: Telegraph Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, M.U đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Goulam, hiện đang được định giá khoảng 26 triệu bảng. Ảnh: Mirror Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, lãnh đạo Barca sẵn sàng dốc két để chiêu mộ Lenglet của Sevilla thay Umtiti. Ảnh: AS M.U đặt vấn đề mua Ronaldo với giá 70 triệu euro + De Gea nhưng dường như Real không mặn mà với lời đề nghị này. Sau Real Madrid, MU và Chelsea, đến lượt PSG gia nhập cuộc đua giành Dybala của Juventus. Ngay sau khi tỏa sáng trong trận tứ kết UEFA Champions League, Isco được chính Juventus đề nghị chuyển nhượng. Nguồn Mi Otra Liga cho hay, Real Madrid mời chào M.U tới rước Varane về với sân Old Trafford. Ảnh: Mi Otra Liga Cựu tiền vệ Chelsea, nay là cây bình luận của nhà đài ESPN, Craig Burley cho rằng: Mourinho có thể rời Old Trafford nếu M.U không giữ chân được De Gea. Tiền vệ Fabinho hi vọng Lyon sẽ cho phép anh tự quyết định tương lai của mình và điểm đến có thể là M.U Ed Woodward - Giám đốc điều hành của M.U quyết định chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với 200 triệu euro hòng tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Mời quý độc giả xem clip Raphaël Varane - Real Madrid - Nguồn: HN Football.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Telegraph, thành tích bết bát Chelsea lên kế hoạch thanh trừng lớn với 9 "ông sao" có thể ra đi. Ảnh: Telegraph Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, M.U đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Goulam, hiện đang được định giá khoảng 26 triệu bảng. Ảnh: Mirror Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, lãnh đạo Barca sẵn sàng dốc két để chiêu mộ Lenglet của Sevilla thay Umtiti. Ảnh: AS M.U đặt vấn đề mua Ronaldo với giá 70 triệu euro + De Gea nhưng dường như Real không mặn mà với lời đề nghị này. Sau Real Madrid, MU và Chelsea, đến lượt PSG gia nhập cuộc đua giành Dybala của Juventus. Ngay sau khi tỏa sáng trong trận tứ kết UEFA Champions League, Isco được chính Juventus đề nghị chuyển nhượng. Nguồn Mi Otra Liga cho hay, Real Madrid mời chào M.U tới rước Varane về với sân Old Trafford. Ảnh: Mi Otra Liga Cựu tiền vệ Chelsea, nay là cây bình luận của nhà đài ESPN, Craig Burley cho rằng: Mourinho có thể rời Old Trafford nếu M.U không giữ chân được De Gea. Tiền vệ Fabinho hi vọng Lyon sẽ cho phép anh tự quyết định tương lai của mình và điểm đến có thể là M.U Ed Woodward - Giám đốc điều hành của M.U quyết định chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với 200 triệu euro hòng tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Mời quý độc giả xem clip Raphaël Varane - Real Madrid - Nguồn: HN Football.