Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U tính chơi sốc với sao trẻ Real

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Diario Gol, M.U sẵn sàng trả 70 triệu euro + De Gea để có chữ kí của Ronaldo. Ảnh: Diario Gol Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Chelsea đã chốt xong HLV mới cho mùa giải tới, trong số 4 ứng viên Luis Enrique, Massimiliano Allegri, Thomas Tuchel và Maurizio Sarri. Ảnh: The Sun Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, Asensio đã đe dọa sẽ rời Bernabeu ngay trong hè và điểm đến là M.U với giá 442 triệu bảng. Ảnh: Don Balon Giới truyền thông Anh cho hay, M.U là một trong những đội bóng đang thương lượng chuyển nhượng Mario Balotelli. Theo Don Balon, HLV Zidane đã đề nghị lên chủ tịch Florentino Perez xuất hầu bao để Real có được sự phục vụ của Samuel Umtiti. Ảnh: Don Balon PSG đã chào mời trung vệ Alderweireld với mức lương gần 200.000 bảng/tuần, tương đương 10 triệu bảng/mùa. Theo Express, Jose Mourinho đang rất muốn đưa Marco Verratti về sân Old Trafford với giá 100 triệu bảng. Các nguồn tin địa phương cho hay, cả Arsenal và M.U đều đang rất nghiêm túc trong quá trình tiếp xúc với hậu vệ Ruben Dias của Benfica. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Antoine Griezmann chuyển sang khoác áo Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay với giá 88 triệu bảng. Thủ thành Dean Henderson đang có ý định rời M.U ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè này và Arsenal đã nhảy vào cuộc. Mời quý độc giả xem clip Marco Asensio Golden Boy (Nguồn: Youtube)

