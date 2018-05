Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U lại nhăm nhe hàng thừa Real Madrid

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, M.U muốn đưa Kovacic về sân Old Trafford bên cạnh đó là sự cạnh tranh của Juventus, Milan và Inter. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, M.U muốn giữ Fellaini trước sự nhăm nhe từ PSG, Liverpool, Juventus, Roma. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, M.U sẵn sàng cho mượn Victor Lindelof vì cầu thủ này vẫn chưa hòa nhập được với môi trường bóng đá Anh. Don Balon loan báo, Mourinho tin là MU sẽ có được Antoine Griezmann vào hè này, với một cuộc "hoán đổi" ngoạn mục. Tiền vệ của Lyon của Nabil Fekir đã nằm trong tầm ngắm của Arsenal từ lâu và họ sẵn sàng chồng 50 triệu bảng lên bàn. Hai ông lớn thành London là Arsenal và Chelsea đang theo dõi sat sao tiền vệ trung tâm Bryan Cristante của Atalanta. Theo Don Balon, HLV Jose Mourinho đã tham vấn Jorge Mendes, người đại diện của ông và James Rodriguez để tính khả năng chiêu mộ tiền vệ Colombia này. Theo Don Balon, tiền vệ Isco của Real Madrid được coi là mục tiêu mua sắm ưu tiên của Guardiola cho Man City Hè này. Roy Hodgson cho hay, rất khó để đội bóng của ông giữ được Zaha vì nhiều CLB theo đuổi cầu thủ này. Theo truyền thông Italia, Juventus đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Đức Emre Can từ Liverpool dưới dạng CNTD. Mời quý độc giả xem clip Mateo Kovacic 2017 - Nguồn: Youtube

