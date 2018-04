Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U đưa sao Bayern trở về Ngoại hạng Anh

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, Robben đang cân nhắc trở lại Anh thi đấu. Điểm đến của anh có thể là M.U. Chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, Mohamed Salah muốn được đến Real Madrid, nếu anh rời Liverpool.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Man City đang cân nhắc nâng lương để xứng đáng với đóng góp của Gundogan bằng việc tăng lương. Theo The Sun, Enrique sẽ bổ sung thêm nhân sự nếu ngồi ghế nóng của Arsenal và cái giá được đưa ra đó là 200 triệu bảng. Chelsea dường như đã thất bại trong nỗ lực giữ chân Eden Hazard và nhiều khả năng sẽ để ngôi sao người Bỉ gia nhập Real Madrid với giá 88 triệu bảng. Man City, PSG, Atletico Madrid đã phải nếm quả đắng trong việc canh tranh tài năng trẻ Paulinho của Vasco da Gama với Bayer Leverkusen. Tờ Diario Gol tiết lộ, Real Madrid buộc phải chiêu mộ thành công ba ngôi sao Eden Hazard (Chelsea), David De Gea (M.U) và Marquinhos (PSG). Nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải tới, Liverpool đang nhắm tới cái tên đang thi đấu rất ấn tượng trong khung gỗ tại Bundesliga đó là Bernd Leno. M.U đang đứng trước cơ hội sở hữu một trong những trung vệ hàng đầu thế giới đó là Jerome Boateng - siêu sao ở hàng thủ Bayern Munich. Mặc dù đang sở hữu hàng tấn công thuộc vào dạng “khủng” nhất Châu Âu, thế nhưng Liverpool vẫn muốn bổ sung thêm tiền đạo và cái tên Federico Chiesa lọt vào tầm ngắm. Mời quý độc giả xem clip Arjen Robben - Best Skills & Runs vs. Great Players - Nguồn: Youtube

