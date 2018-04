Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U dự chi bom tấn 157 triệu bảng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU bất ngờ vào cuộc đua giành Riyad Mahrez. Chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, Chủ tịch Perez và HLV Zidane đều muốn đưa Hazard về sân Bernabeu.Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, Isco chọn gia nhập MU, nếu Zidane và Real Madrid quyết định bán anh vào hè này. CLB Arsenal hé lộ thời điểm sẽ công bố người sẽ thay thế "giáo sư" Wenger đó là Thomas Tuchel và Massimiliano Allegri. Tờ Independent cho hay, Toni Kroos là mục tiêu số 1 mà ông thầy người Bồ Đào Nha nhắm đến. Tuy nhiên, Jorginho nhiều khả năng sẽ cập bến sân Old Trafford hơn cả. Nguồn tin từ Italia cho biết, Juventus đang xem xét thực hiện quyền mua lại Pogba. Để thay thế Conte, sau các ứng viên Max Allegri, Luis Enrique, Maurizio Sarri, Chelsea vừa quan tâm đến một người khác: Eusebio Di Francesco. Don Balon đưa tin, M.U phá két và chấp nhận bán ngôi sao hàng đầu của mình để nổ "bom tấn" 157 triệu bảng - thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Những nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, MU xem Kroos là sự lựa chọn lý tưởng nhất, trong nỗ lực tìm lại đỉnh vinh quang. Theo Diario Gol, Real Madrid đã phê duyệt phương án cho mượn Dani Ceballos và Marcos Llorente. Mời quý độc giả xem clip Marc-André ter Stegen ● The Wall - Nguồn: Youtube.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU bất ngờ vào cuộc đua giành Riyad Mahrez. Chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, Chủ tịch Perez và HLV Zidane đều muốn đưa Hazard về sân Bernabeu. Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, Isco chọn gia nhập MU, nếu Zidane và Real Madrid quyết định bán anh vào hè này. CLB Arsenal hé lộ thời điểm sẽ công bố người sẽ thay thế "giáo sư" Wenger đó là Thomas Tuchel và Massimiliano Allegri. Tờ Independent cho hay, Toni Kroos là mục tiêu số 1 mà ông thầy người Bồ Đào Nha nhắm đến. Tuy nhiên, Jorginho nhiều khả năng sẽ cập bến sân Old Trafford hơn cả. Nguồn tin từ Italia cho biết, Juventus đang xem xét thực hiện quyền mua lại Pogba. Để thay thế Conte, sau các ứng viên Max Allegri, Luis Enrique, Maurizio Sarri, Chelsea vừa quan tâm đến một người khác: Eusebio Di Francesco. Don Balon đưa tin, M.U phá két và chấp nhận bán ngôi sao hàng đầu của mình để nổ "bom tấn" 157 triệu bảng - thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Những nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, MU xem Kroos là sự lựa chọn lý tưởng nhất, trong nỗ lực tìm lại đỉnh vinh quang. Theo Diario Gol, Real Madrid đã phê duyệt phương án cho mượn Dani Ceballos và Marcos Llorente. Mời quý độc giả xem clip Marc-André ter Stegen ● The Wall - Nguồn: Youtube.