Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U chốt xong sao Barca ngay mùa hè

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, M.U chuẩn bị đón sao Brazil của Chelsea là Willian về sân Old Trafford. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, M.U đang tiếp xúc với Liverpool để đưa ra đề nghị chuyển nhượng với Mohamed Salah và Martial được mang ra để tế thần. Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, Real Madrid là mang Toby Alderweireld về sân Bernabeu ngay trong mùa hè. M.U chốt xong Umtiti sau khi trung vệ người Pháp xảy ra những bất đồng với lãnh đạo của Barca. David Luiz đang có tương lai khá bất ổn tại và việc ra đi là không xa. Có khả năng, cầu thủ người Brazil sẽ đành phải chấp nhận sang Ligue 1. Man City đang rất muốn có được sự phục vụ của Isco và sẵn sàng chào mời Real Madrid bằng những điều khoản hấp dẫn. Tuy không được thi đấu thường xuyên ở Barca nhưng Lucas Digne lại đang rất được Juventus săn đón. Jose Mourinho rất cần một hậu vệ cánh trái chất lượng để gia cố yếu điểm mà Ashley Young đang trấn giữ và Dany Rose là cái tên "sáng cửa" nhất vào lúc này. 70 triệu euro là mức giá mà Juventus đưa ra cho Man United nếu muốn hậu vệ người Brazil về Old Trafford. Động thái mới nhất của M.U nhằm giữ chân của Fellaini đó là tăng lương nhưng cầu thủ người Bỉ vẫn quyết dứt áo ra đi. Mời quý độc giả xem clip Samuel Umtiti Defensive Skills, Passes, Dribbles & Goals - Nguồn: Youtube.

