Chuyện nghề của cô lái đò suối Yến xinh như mộng

Xem bức ảnh này, chắc chắn nhiều bạn trẻ sẽ ngầm đoán nữ nhân vật chính là một người mẫu đang hóa thân thành cô lái đò để thực hiện những bức ảnh nghệ thuật... Nhưng sự thật đây lại là một cô lái đò "thứ thiệt", với dung mạo xinh xắn được thể hiện qua tay nghề của các phó nháy đã bất ngờ trở thành nhân vật được đông đảo dân mạng, các bạn trẻ Việt chú ý đến trong những ngày cuối cùng của năm 2016. Ảnh: Tùng Lâm. Nhân vật đặc biệt được nhắc đến trong bài viết này là Bùi Huyền Trang, sinh năm 1995, hiện đang sinh sống tại Mỹ Đức, Hà Nội. Với dung mạo xinh xắn và cách diễn đạt rất tốt trong những bức ảnh chụp trên thuyền, Huyền Trang khiến nhiều người lầm tưởng cô là một người mẫu ảnh, nhưng thực chất Huyền Trang đã có kinh nghiệm lái đò ở suối Yến, chùa Hương từ năm 15 tuổi. Ảnh: Dũng Trương. Do sinh sống ở khu vực gần chùa Hương nên từ nhỏ Huyền Trang đã được làm quen với công việc lái đò chở khách vào những mùa lễ Tết. Sau này khi phong trào chụp ảnh phát triển, phổ biến hơn, hàng ngày Huyền Trang lái đò đưa các du khách, phó nháy đi tham quan, chụp ảnh ở suối Yến. Xoay quanh công việc của mình, Huyền Trang có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là trong những ngày đầu tập chèo thuyền, chập chững bước vào nghề chở khách ở suối Yến. Huyền Trang chia sẻ: "Học chèo thuyền rất khó. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là trong lần đầu đi chở khách trong mùa hội chùa Hương. Lượng thuyền hôm đó rất đông, trong khi em mới tập, lái chưa được tốt nên bị thuyền khác đụng phải gãy luôn mái chèo. Không biết phải xử lý thế nào, em đành nhờ khách dùng tay chèo đỡ thuyền vào bờ rồi chờ người nhà đến đón". "Lái đò mùa hội mới đầu không lái quen thì thấy khó, toàn bị các thuyền khác chen lấn, đẩy thuyền mình về sau. Sau này khi dần lái tốt rồi thì em thấy công việc này khá thú vị". Ảnh: Tùng Lâm. Cũng nhờ những buổi lái đò đưa khách, các phó nháy đi chụp ảnh ở suối Yến, Huyền Trang đã được phát hiện là có dung mạo rất xinh xắn, phù hợp với công việc làm mẫu ảnh. Sau nhiều lần được các phó nháy đi thuyền mời hợp tác, thử sức với công việc làm mẫu, Huyền Trang đã nhận lời và bất ngờ có thêm một công việc rất thú vị. Ảnh: Tùng Lâm. "Em đến với nghề mẫu ảnh rất tình cờ. Vào năm 2013, em có chở một đoàn nhiếp ảnh đi "săn" hình hoa súng. Các bác phó nháy cũng có chụp ảnh em rồi về đăng lên các nhóm về nhiếp ảnh, dần dần có nhiều người hỏi thăm, xin số điện thoại và Facebook kêu em đi chở đò rồi nhờ em diễn gọi là cho khung cảnh đỡ trống trải. Thấy em biết diễn nên người này giới thiệu người kia. Em cũng tự tin và thấy công việc này thú vị nên làm mẫu ảnh từ đó đến nay", cô lái đò xinh đẹp chia sẻ về cơ duyên đến với công việc người mẫu ảnh của mình. Ảnh: Tùng Lâm. Sở hữu dung mạo xinh xắn, tính cách dễ thương nên Huyền Trang thường được nhiều đoàn khách, các phó nháy liên lạc để chở riêng cho họ khi đến suối Yến. Tuy nhiên, cũng có không ít lần Huyền Trang bị khách lạ trêu chọc, tán tỉnh bất lịch sự. "Đi chèo đò cũng rất hay bị trêu nên sau này mỗi khi đi làm, chở khách lạ em thường đeo khẩu trang". Ảnh: Tu Le Thanh. Được nhiều dân mạng, thành viên trên các fanpage về nhiếp ảnh nhận xét tốt, khen ngợi là "cô lái đò xinh nhất Việt Nam" nhưng Huyền Trang lại rất khiêm tốn và còn tỏ ra ngại ngùng. "Cô lái đò xinh nhất Việt Nam thì em không dám nhận đâu. Em cũng thắc mắc mọi người sao không ai bảo em là cô lái đó đóng giả người mẫu ảnh mà chỉ nghĩ ngược lại thôi nhỉ? Nhưng dù sao em cũng thấy rất vui!", Huyền Trang chia sẻ dí dỏm về cảm nhận của bản thân mình trước những lời khen. Ảnh: Tùng Trần. Được biết hiện tại ngoài lái đò chở khách ở suối Yến, chùa Hương và đi làm người mẫu ảnh, hợp tác với các phó nháy... Huyền Trang còn làm thêm công việc kinh doanh thời trang, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Đã tốt nghiệp cấp 3 trường THPT Mỹ Đức C nhưng do hoàn cảnh riêng và nhiều lý do cá nhân nên Huyền Trang đến nay vẫn chưa đi học tiếp. Ảnh: Tùng Marlboro. Cô lái đò xinh đẹp Huyền Trang từng ôm mộng trở thành một giáo viên và trong quá khứ cũng từng theo học hệ cao đẳng của trường Đại học Sư phạm nhưng do một vài lý do từ gia đình cô đã không thể theo đuổi được việc học tập này. Rất mong muốn có được một ngành nghề chuyên nghiệp nên Huyền Trang chia sẻ rằng thời gian tới cô rất hy vọng mình có thể thi đỗ và học ở một trường đại học, cao đẳng hoặc một nghề nào đó.

Xem bức ảnh này, chắc chắn nhiều bạn trẻ sẽ ngầm đoán nữ nhân vật chính là một người mẫu đang hóa thân thành cô lái đò để thực hiện những bức ảnh nghệ thuật... Nhưng sự thật đây lại là một cô lái đò "thứ thiệt", với dung mạo xinh xắn được thể hiện qua tay nghề của các phó nháy đã bất ngờ trở thành nhân vật được đông đảo dân mạng, các bạn trẻ Việt chú ý đến trong những ngày cuối cùng của năm 2016. Ảnh: Tùng Lâm. Nhân vật đặc biệt được nhắc đến trong bài viết này là Bùi Huyền Trang, sinh năm 1995, hiện đang sinh sống tại Mỹ Đức, Hà Nội. Với dung mạo xinh xắn và cách diễn đạt rất tốt trong những bức ảnh chụp trên thuyền, Huyền Trang khiến nhiều người lầm tưởng cô là một người mẫu ảnh, nhưng thực chất Huyền Trang đã có kinh nghiệm lái đò ở suối Yến, chùa Hương từ năm 15 tuổi. Ảnh: Dũng Trương. Do sinh sống ở khu vực gần chùa Hương nên từ nhỏ Huyền Trang đã được làm quen với công việc lái đò chở khách vào những mùa lễ Tết. Sau này khi phong trào chụp ảnh phát triển, phổ biến hơn, hàng ngày Huyền Trang lái đò đưa các du khách, phó nháy đi tham quan, chụp ảnh ở suối Yến. Xoay quanh công việc của mình, Huyền Trang có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là trong những ngày đầu tập chèo thuyền, chập chững bước vào nghề chở khách ở suối Yến. Huyền Trang chia sẻ: "Học chèo thuyền rất khó. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là trong lần đầu đi chở khách trong mùa hội chùa Hương. Lượng thuyền hôm đó rất đông, trong khi em mới tập, lái chưa được tốt nên bị thuyền khác đụng phải gãy luôn mái chèo. Không biết phải xử lý thế nào, em đành nhờ khách dùng tay chèo đỡ thuyền vào bờ rồi chờ người nhà đến đón". "Lái đò mùa hội mới đầu không lái quen thì thấy khó, toàn bị các thuyền khác chen lấn, đẩy thuyền mình về sau. Sau này khi dần lái tốt rồi thì em thấy công việc này khá thú vị". Ảnh: Tùng Lâm. Cũng nhờ những buổi lái đò đưa khách, các phó nháy đi chụp ảnh ở suối Yến, Huyền Trang đã được phát hiện là có dung mạo rất xinh xắn, phù hợp với công việc làm mẫu ảnh. Sau nhiều lần được các phó nháy đi thuyền mời hợp tác, thử sức với công việc làm mẫu, Huyền Trang đã nhận lời và bất ngờ có thêm một công việc rất thú vị. Ảnh: Tùng Lâm. "Em đến với nghề mẫu ảnh rất tình cờ. Vào năm 2013, em có chở một đoàn nhiếp ảnh đi "săn" hình hoa súng. Các bác phó nháy cũng có chụp ảnh em rồi về đăng lên các nhóm về nhiếp ảnh, dần dần có nhiều người hỏi thăm, xin số điện thoại và Facebook kêu em đi chở đò rồi nhờ em diễn gọi là cho khung cảnh đỡ trống trải. Thấy em biết diễn nên người này giới thiệu người kia. Em cũng tự tin và thấy công việc này thú vị nên làm mẫu ảnh từ đó đến nay", cô lái đò xinh đẹp chia sẻ về cơ duyên đến với công việc người mẫu ảnh của mình. Ảnh: Tùng Lâm. Sở hữu dung mạo xinh xắn, tính cách dễ thương nên Huyền Trang thường được nhiều đoàn khách, các phó nháy liên lạc để chở riêng cho họ khi đến suối Yến. Tuy nhiên, cũng có không ít lần Huyền Trang bị khách lạ trêu chọc, tán tỉnh bất lịch sự. "Đi chèo đò cũng rất hay bị trêu nên sau này mỗi khi đi làm, chở khách lạ em thường đeo khẩu trang". Ảnh: Tu Le Thanh. Được nhiều dân mạng, thành viên trên các fanpage về nhiếp ảnh nhận xét tốt, khen ngợi là "cô lái đò xinh nhất Việt Nam" nhưng Huyền Trang lại rất khiêm tốn và còn tỏ ra ngại ngùng. "Cô lái đò xinh nhất Việt Nam thì em không dám nhận đâu. Em cũng thắc mắc mọi người sao không ai bảo em là cô lái đó đóng giả người mẫu ảnh mà chỉ nghĩ ngược lại thôi nhỉ? Nhưng dù sao em cũng thấy rất vui!", Huyền Trang chia sẻ dí dỏm về cảm nhận của bản thân mình trước những lời khen. Ảnh: Tùng Trần. Được biết hiện tại ngoài lái đò chở khách ở suối Yến, chùa Hương và đi làm người mẫu ảnh, hợp tác với các phó nháy... Huyền Trang còn làm thêm công việc kinh doanh thời trang, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Đã tốt nghiệp cấp 3 trường THPT Mỹ Đức C nhưng do hoàn cảnh riêng và nhiều lý do cá nhân nên Huyền Trang đến nay vẫn chưa đi học tiếp. Ảnh: Tùng Marlboro. Cô lái đò xinh đẹp Huyền Trang từng ôm mộng trở thành một giáo viên và trong quá khứ cũng từng theo học hệ cao đẳng của trường Đại học Sư phạm nhưng do một vài lý do từ gia đình cô đã không thể theo đuổi được việc học tập này. Rất mong muốn có được một ngành nghề chuyên nghiệp nên Huyền Trang chia sẻ rằng thời gian tới cô rất hy vọng mình có thể thi đỗ và học ở một trường đại học, cao đẳng hoặc một nghề nào đó.