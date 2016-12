Chuyện buồn lòng thương trao nhầm trong ngày Noel

Trong ngày Giáng sinh năm nay, cộng đồng mạng Việt đã vô cùng sửng sốt, thất vọng khi biết được sự thật về câu chuyện ông bố nhặt rác, một mình nuôi 3 đứa con từng lấy đi không ít nước mắt của dân tình trước đó vài ngày. Xuất phát từ những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, ban đầu câu chuyện về ông bố phải một mình nuôi 3 đứa con do vợ nhẫn tâm bỏ đi được phủ đầy những dòng cảm xúc thể hiện sự thương cảm của mọi người trước một số phận kém may mắn, cần được giúp đỡ. Những bức ảnh người đàn ông gầy guộc, có bộ dạng nhếch nhác, áo quần xộc xệch, địu, bế con theo lục từng thùng rác trên phố... cùng với cảnh đứa bé nghẹo đầu ngủ sau lưng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của dân mạng. Trong những ngày đầu loạt ảnh này được chia sẻ, rất nhiều bạn trẻ đã không kìm nén được cảm xúc của mình trước sự đáng thương của ông bố và 3 đứa con này. Họ suy ngẫm về khoảng cách giàu, nghèo trong cuộc sống hiện đại, đồng thời cám cảnh, thương xót cho những số phận kém may mắn. Với sự đồng lòng của đông đảo dân mạng, những thông tin đầu tiên về ông bố nhặt rác đáng thương đã được tìm ra. Nhiều nhóm bạn trẻ đã quyết định nhân dịp lễ Giáng sinh này sẽ quyên góp, tặng quà hoặc tìm cách giúp đỡ cho "gia đình nhỏ" 4 bố con tội nghiệp này. Tuy nhiên sự thật đằng sau câu chuyện về hoàn cảnh éo le "gà trống nuôi con" đã được phơi bày. Từ sáng sớm ngày 24/12, cộng đồng mạng Việt đã xôn xao, sốc nặng trước đoạn clip quay cảnh Đào Đức Khiêm, sinh năm 1990 - ông bố nhặt rác trong câu chuyện lấy đi nhiều nước mắt của dân mạng vài ngày trước... thẳng tay đánh đập con gái của mình một cách rất dã man, tàn nhẫn. Trong đoạn clip này, Khiêm tay cầm thắt lưng da đánh liên tiếp vào chân một bé gái, kèm theo đó là những câu chửi bới liên tiếp. Không chỉ đánh vào chân, Khiêm còn mạnh tay dùng thắt lưng da đánh rất mạnh vào đầu đứa bé gái bất chấp sự can ngăn của một người phụ nữ đi đường vô tình chứng kiến sự việc. Trong ngày lễ Giáng sinh - ngày mà nhiều trẻ em trên thế giới được nhận những món quà từ bố mẹ thì dân mạng Việt lại "đắng lòng" khi phải chứng kiến cảnh bé gái mặc áo hồng trong đoạn clip này bị đánh đập một cách rất dã man. Những hình ảnh trên ngay lập tức tạo ra một làn sóng phẫn nộ vô cùng lớn trên cộng đồng mạng Việt. Nhiều người tỏ ra vô cùng thất vọng khi biết được lòng thương trước đó của mình đã bị đặt sai chỗ, sai người. Quả thật, vài ngày trước Đào Đức Khiêm còn là một người đàn ông trong cảnh "gà trống nuôi con" rất đáng thương, được nhiều người quan tâm và tìm cách giúp đỡ. Nhưng sau cùng, chỉ với một hình động thể hiện bản tính hung hãn, vũ phu của mình ngay trên phố, bị người đi đường bắt gặp, bức xúc quay lại clip và đăng lên mạng... Khiêm đã lộ rõ bản chất của mình và một bước trở thành kẻ đáng ghét, bị chửi bới thậm tệ. Chiều 24/12, cộng đồng mạng tiếp tục tranh cãi không ngừng về đoạn clip một nhóm người đến tìm Đào Đức Khiêm đang có mặt ở một bến xe trong nội thành Hà Nội để "xử lý" hắn ta vì hành động đánh trẻ con dã man. Trong clip này, một nam thanh niên đã không ngại đám đông, thẳng tay đánh đấm Khiêm và cho rằng người này "không đánh không được". Không những vậy, cảnh đánh Khiêm còn được live stream thu hút hàng nghìn người xem trực tiếp. Sau màn "xử lý" Khiêm, người tỏ ra hả hê, người lại phản đối, cho rằng hành động "thay dân mạng" dằn mặt Khiêm như vậy cũng là sai trái. Sau một chuỗi sự việc liên quan đến Đào Đức Khiêm và những hành động của anh ta, phía công an phường sở tại nơi Khiêm có hộ khẩu đã cung cấp thông tin với báo chí. Qua đó, Khiêm được xác nhận là một người có quá khứ bất hảo, phá phách, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt bị Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 8 tháng án treo cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính. Khiêm còn thuộc diện công an đang quản lý hồ sơ về việc có sử dụng ma túy. Ngoài ra, phía công an cũng xác nhận những hình ảnh Khiêm bế con đi ăn mày, nhặt rác đều là những màn kịch. Dù Khiêm đã bị "đánh dằn mặt" và bị ép xin lỗi cộng đồng mạng bởi những hành động của mình nhưng việc bộ mặt thật của hắn bị phanh phui càng khiến một bộ phận dân mạng tiếc nuối, buồn bã hơn khi biết rằng lòng thương cảm của mình trước đây đã bị đặt nhầm chỗ, bị lợi dụng bởi một kẻ bất hảo. Hiện tại, dân tình lại chuyển sang tìm cách chăm lo cho 3 "đứa con" của Đào Đức Khiêm và sự việc đã dần khép lại như một câu chuyện buồn vào đúng ngày lễ Giáng sinh.

