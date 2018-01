Chữ viết tay siêu đẹp của bé gái 8 tuổi người Việt gây xôn xao trên Reddit

Thật dễ dàng để nhận ra, thời nay, người ta viết chữ bằng cách ”đánh máy” nhiều hơn là nắn nót với một cây bút. Và học sinh ở nước ngoài đa số được tiếp cận công nghệ trong học tập từ rất sớm. Thế nên mới có chuyện, khi một cư dân mạng đăng ảnh chữ viết tay đẹp của một học sinh lớp 8 ở Việt Nam lên diễn đàn Reddit, lập tức đã thu hút sự chú ý rất lớn của người dùng nước ngoài.

Người dùng này đã viết: ”This is the homework of an 8-year-old Vietnamese girl whose family I stayed with in Hanoi’‘ (Đây là bài tập về nhà của một cô bé 8 tuổi người Việt Nam, trong gia đình mà tôi đang ở cùng tại Hà Nội). Đi kèm là bức ảnh trang vở với nét chữ rất đẹp, ngay ngắn và sạch sẽ.

Ngay lập tức, cư dân mạng nước ngoài đã thi nhau để lại bình luận bên dưới bức ảnh này.

”Nước Mỹ nên xem bức ảnh này và khuyến khích học sinh rèn luyện chữ viết tay, thay vì cứ mải mê đánh máy trên máy tính, iPad… Tôi cũng quên mất chữ viết của mình trông như thế nào rồi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ tập viết trở lại”

”Đó là trải nghiệm của tôi khi học ở Mỹ … vào những năm 70. Mỗi lớp học đều có một bảng đen được viết bằng phấn.Tất cả các bài báo của chúng tôi đều được viết tay, dù nó dài đến bao nhiêu trang đi chăng nữa. Chúng tôi thậm chí không được phép dùng máy tính cho đến khi vào đại học. Không có máy tính, chúng tôi viết giấy note riêng tư cho nhau. Khi gia đình đi nghỉ hè, tôi viết thư cho bạn bè. Khá là điên, đúng không? Tôi rất nhớ khoảng thời gian đó”

Tuy nhiên, cũng có nhiều nickname cho rằng, thời đại phát triển, chữ viết không nói lên được điều gì.

”Đối với sinh viên mà nói, chúng tôi phải viết những bài luận rất rất dài. Vì vậy, nếu bạn kém trong việc viết chữ, thì máy tính là một món quà. Việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn”

”Bác sĩ thành đạt cũng đều chữ xấu đấy thôi. Chữ xấu thì đã sao?”