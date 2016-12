Chị em rộ phong trào khoe bữa cơm rẻ tiền, nấu khéo

Từ lâu, các chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đã lập gia đình luôn có những cách ngầm thể hiện sự đảm đam, tháo vát, giỏi nấu nướng của mình. Mới đây, trên một diễn đàn phụ nữ rất nổi tiếng, bức ảnh chụp một mâm cơm tươm tất, nhiều món giản dị nhưng rất ngon mắt với dòng mô tả "bữa cơm 20k" đã thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều dân mạng, các bạn nữ trẻ tuổi. Mâm cơm được "bóc giá" như sau: Rau cải 4.000 đồng, đậu phụ 5.000 đồng/2 bìa, trứng gà ta 6.000 đồng/2 quả (rán cùng 1 miếng đậu phụ), ngoài ra còn có thêm cả món lạc rang 3.000 đồng và 2.000 đồng dưa muối... đủ cho 2 vợ chồng trẻ ăn. Bữa cơm rẻ tiền, nhưng rất ngon mắt, ngon miệng, lại đầy đủ chất đó đã thể hiện được phần nào sự khéo léo, đảm đang và khả năng tính toán chi tiêu, tiết kiệm của chủ nhân. Sau bức ảnh đó, trên diễn đàn dành cho phụ nữ này bất ngờ rộ lên phong trào khoe những bữa cơm ngon nhưng được nấu ra với chi phí rất thấp, đảm bảo 4 yếu tố: ngon, bổ, rẻ, no bụng... do chính các thành viên trong diễn đàn chia sẻ. Theo nhiều thành viên của diễn đàn phụ nữ này, nếu không có những yêu cầu quá cao về các món ngon, cầu kỳ hoặc chỉ đơn giản là đặt yếu tố ngon, rẻ lên hàng đầu thì chỉ với khoảng 80-100 nghìn đồng, các chị em cũng có thể nấu ra được những mâm cơm gia đình 3-4 món, đủ cho 4 người ăn. Vào những bữa chán cơm, cũng với số tiền đó, các chị em có thể chuyển sang nấu cháo, vẫn ngon miệng và đảm bảo chất dinh dưỡng cho cả nhà. Trong ảnh là mâm cơm bao gồm khoai tây xào, rau muống luộc, đấu rán, thịt rán, ăn kèm cà muối có giá chỉ 55 nghìn đồng cho hai vợ chồng ăn... do một thành viên nữ chia sẻ. Dù chỉ là những món đơn giản nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy người nấu, chế biến đã rất khéo léo. Còn đây là bữa cơm giản dị gồm canh thịt nấu bí, trứng cút luộc, thịt rang sốt xì dầu, dưa ghém và hoa quả... 5 món đủ cho 5 người ăn những chỉ có giá 130 nghìn đồng. Trong thời buổi giá cả leo thang, nhiều thực phẩm đắt đỏ... những mâm cơm như thế này luôn thể hiện được sự tính toán, cân đối chi tiêu, tiền bạc rất tốt của các chị em. Không chịu thua kém các cô gái, bà mẹ trẻ... các bạn sinh viên cũng tham gia phong trào khoe cơm ngon giá rẻ bằng những bức ảnh "vừa xem qua đã thèm". Với tài chính eo hẹp, các bạn sinh viên luôn biết cách tính toán cẩn thận, nấu nướng khéo léo, sáng tạo để bữa cơm của mình vừa no bụng, vừa đầy đủ các món cơ bản. Trong ảnh là mâm cơm sinh viên cho 2 người có giá chỉ 50 nghìn đồng nhưng lại đầy màu sắc hấp dẫn. Theo tiết lộ của một số thành viên diễn đàn phụ nữ này thì với một số tiền dưới 100 nghìn đồng, việc nấu một bữa cơm với các món thịt, rau, canh cơ bản là điều không khó. Yếu tố quan trọng làm nên sự hấp dẫn, ngon miệng của các món ăn chính là sự khéo léo lựa chọn các nguyên liệu và khả năng nấu nướng của người nội trợ... Quả thật, cũng với những món ăn đơn giản như thế này nhưng vào tay người khéo léo chúng vẫn có thể "hết bay" vì ngon miệng, nhưng với những người vụng về, lười nấu nướng hoặc chỉ quen với những thức đồ ăn nhanh, món "sang chảnh"... để nấu một bữa cơm ngon, bổ và siêu rẻ như thế này hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy, rất đông các chị em đã thông qua việc chia sẻ những hình ảnh chụp mâm cơm rẻ, tươm tất do mình nấu để ngầm thể hiện sự khéo léo, đảm đang của bản thân. Trong ảnh là mâm cơm 65 nghìn đồng cho 4 người ăn bao gồm: thịt lợn xay, gân bò, canh khoai tây và dưa món.

