Chàng trai Việt khiến kinh đô điện ảnh chao đảo là ai?

Được tham gia vào một bộ phim bom tấn của Hollywood là ước mơ của biết bao nhiêu người trên thế giới. Tuy nhiên, một chàng trai Việt đã nghĩ ra đường đi riêng của mình để chen chân vào kinh đô điện ảnh của thế giới. Anh chàng Việt Nam được chú ý bằng việc xuất hiện trong phim bom tấn có tên Mai Xuân Huy. Cụ thể, chàng trai này đã cho đăng tải bộ ảnh tự ghép bản thân vào cảnh phim nổi tiếng. Mai Xuân Huy đã rất tài tình ghép mình vào các phim đình đám gần đây như Ready Player One, The Avengers, The Fate of the Furious. Cộng đồng mạng còn rất ngạc nhiên vì các ảnh ghép của Mai Xuân Huy rất mượt mà, màu ảnh và ánh sáng đều rất khớp hệt như anh chàng ấy thật sự xuất hiện trong phim. Có lẽ chính các đạo diễn phim khi xem loạt hình này cũng “ngẩn người” tự hỏi mình có từng cho Mai Xuân Huy xuất hiện trong phân cảnh bom tấn của mình hay không? Captain America cũng phải im re trước anh chàng người Việt - Mai Xuân Huy với đôi dép sandal nguy hiểm trên tay. Trước khi tham gia các siêu phẩm Hollywood, Huy đã từng làm mưa làm gió với các tác phẩm điện ảnh Châu Á và cả điện ảnh nước nhà. Sau khi đăng tải bộ ảnh "tự sướng" cùng các siêu phẩm Hollywood, Huy nhận được rất nhiều lời khen và khâm phục nhờ trình độ ghép ảnh quá đỉnh của mình. Huy từng trong vai Đoàn Dự, đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi trong “Thiên Long Bát Bộ”. Mời quý độc giả xem clip Hướng dẫn ghép ảnh của ngôi sao - Nguồn: Youtube.

Được tham gia vào một bộ phim bom tấn của Hollywood là ước mơ của biết bao nhiêu người trên thế giới. Tuy nhiên, một chàng trai Việt đã nghĩ ra đường đi riêng của mình để chen chân vào kinh đô điện ảnh của thế giới. Anh chàng Việt Nam được chú ý bằng việc xuất hiện trong phim bom tấn có tên Mai Xuân Huy. Cụ thể, chàng trai này đã cho đăng tải bộ ảnh tự ghép bản thân vào cảnh phim nổi tiếng. Mai Xuân Huy đã rất tài tình ghép mình vào các phim đình đám gần đây như Ready Player One, The Avengers, The Fate of the Furious. Cộng đồng mạng còn rất ngạc nhiên vì các ảnh ghép của Mai Xuân Huy rất mượt mà, màu ảnh và ánh sáng đều rất khớp hệt như anh chàng ấy thật sự xuất hiện trong phim. Có lẽ chính các đạo diễn phim khi xem loạt hình này cũng “ngẩn người” tự hỏi mình có từng cho Mai Xuân Huy xuất hiện trong phân cảnh bom tấn của mình hay không? Captain America cũng phải im re trước anh chàng người Việt - Mai Xuân Huy với đôi dép sandal nguy hiểm trên tay. Trước khi tham gia các siêu phẩm Hollywood, Huy đã từng làm mưa làm gió với các tác phẩm điện ảnh Châu Á và cả điện ảnh nước nhà. Sau khi đăng tải bộ ảnh "tự sướng" cùng các siêu phẩm Hollywood, Huy nhận được rất nhiều lời khen và khâm phục nhờ trình độ ghép ảnh quá đỉnh của mình. Huy từng trong vai Đoàn Dự, đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi trong “Thiên Long Bát Bộ”. Mời quý độc giả xem clip Hướng dẫn ghép ảnh của ngôi sao - Nguồn: Youtube.