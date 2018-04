Chàng trai Sài Gòn với thú vui chơi búp bê cực khác người

Búp bê là thứ đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn gái. Tuy nhiên, thân là đàn ông nhưng chàng trai 22 tuổi Sài Thành lại vô cùng đam mê với thứ đồ chơi được làm từ nhựa được tô vẽ và đóng khuôn cực chuẩn này. Chàng trai với thú vui chơi búp bê được nhắc tới đó là Tấn Sang 22 tuổi, hiện đang học thiết kế thời trang tại TP HCM. Mới đây, anh đã đăng tải lên một group đông thành viên bốn bức hình về những tủ búp bê khiến dân mạng phải liên tục xuýt xoa. Ngay sau khi xuất hiện, ai cũng dành lời khen cho số lượng búp bê khủng của Tấn Sang. Sang tiết lộ dưới những bình luận rằng, số tiền để có được mỗi tủ búp bê đó lên đến tiền tỷ. Là con trai nhưng Tấn Sang lại có sở thích khá nhẹ nhàng: sưu tập búp bê, may quần áo và trang trí cho chúng trở nên thật lộng lẫy. Được biết thêm, chàng trai 9X Sài Gòn này mới bước vào thú vui này hơn một năm nay. Sang cho biết, trong bộ sưu tập của mình, búp bê đắt nhất có giá khoảng 8 triệu. Nó không thuộc dòng đắt trên thế giới nhưng là khuôn cũ, không sản xuất nên trở nên hiếm và giá thành cao. Nhắc đến con búp bê thích nhất, Tấn Sang hào hứng khoe về một em được vẽ mặt lại. Sang thuê một người thợ chuyên vẽ mặt cho búp bê, trang điểm bằng màu vẽ lại gương mặt cho giống Hương Giang Idol. Đây là một người mà Tấn Sang rất yêu mến. "Quần áo dùng cho búp bê hiện có khoảng 100 bộ. Có bộ là em tự thiết kế, tự may còn có nhiều bộ thì đặt may cho các bé. Nhiều bộ em không dùng đến cũng có bán lại cho mọi người cần nữa. Ở nhà em cất giữ các bé rất cẩn thận. Khi nào chơi xong em đều cho vào hộp bảo quản. Chỉ có khi nào mang đi hội họp với nhiều người em mới thay cho búp bê những bộ đồ lộng lẫy nhất để đi chơi", Sang hào hứng kể thêm. Những con búp bê Sang sưu tầm đều không hề rẻ nhưng số tiền mua đều là do cậu bạn tự dành dụm được và đôi lúc, cậu bạn này cũng phải nhịn ăn sáng và những khoản chi tiêu cho bản thân để mua những con búp bê mình thích. Với Sang, những con búp bê không chỉ là vật sưu tập mà còn là những người bạn đích thực. Tấn Sang cho biết: ""Em dùng nó những lúc cần làm mẫu, truyền cảm hứng cho em sáng tạo lúc vẽ. Lúc stress hay áp lực em lại đem búp bê ra chơi rồi hết ngay. Em không có như nhiều người tưởng tượng là ôm búp bê rồi lẩm bẩm một mình đâu." Hiện tại Tấn Sang không đơn độc mà có có chơi với nhiều người cùng sở thích. Họ gặp nhau trao đổi thông tin cho nhau biết. Tuy nhiên cũng có nhiều người biết Tấn Sang sưu tầm búp bê, tò mò hỏi "ủa sao con trai mà chơi búp bê vậy?". Lúc này anh chàng chỉ cười xòa. Mời quý độc giả xem clip Gặp gỡ chàng trai sở hữu bộ sưu tập búp bê 2 tỷ đồng - Nguồn: Youtube.

