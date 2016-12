Chàng trai khỏa thân chụp ảnh hoa hướng dương gây phẫn nộ

Lễ hội Hoa hướng dương ở Nghệ An đang là sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ, cư dân mạng trong vài ngày gần đây. Chụp ảnh với hoa hướng dương cũng trở thành một phong trào nhưng trong phong trào đó dĩ nhiên vẫn có những hình ảnh xấu xí, thô thiển do một số cá nhân thiếu ý thức tạo ra. Mới đây, trên nhiều diễn đàn của các bạn trẻ Nghệ An, các fanpage nổi tiếng đã đăng tải hình ảnh một nam thanh niên khỏa thân chụp ảnh giữa vựa hoa hướng dương. Hành động này bị số lượng rất đông các bạn trẻ, dân mạng chỉ trích thậm tệ và nó bị cho là đã tạo ra sự xấu xí không thể chấp nhận được tại hội hoa năm nay. Nhiều ý kiến cho rằng nam thanh niên khỏa thân chụp ảnh với hoa hướng dương đó dường như đã cố tình bày cách để khiến bản thân mình được "nổi tiếng", trở thành nhân vật đặc biệt được đám đông chú ý. Số khác lại nhận định, phải chăng chàng trai trẻ có vấn đề về thần kinh nên mới có hành động như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp xung quanh có thể có rất nhiều người. Dù chưa rõ mục đích đằng sau bức ảnh phản cảm đó nhưng nó đã mở đầu cho một trận "mưa gạch đá" chỉ trích của dân mạng trong suốt những ngày qua. Ảnh: Songlamplus. Cùng với hình ảnh phản cảm của anh chàng khỏa thân vừa nêu trên, các fanpage nổi tiếng cũng chia sẻ khá nhiều bức ảnh chụp lại hành động tạo dáng chụp ảnh, bất chấp việc có thể làm ảnh hưởng đến hoa của một bộ phận thanh niên đến tham dự lễ hội hoa hướng dương. Dù chỉ là một vài cá nhân nhưng hành động bẻ, ngắt hoa cũng phần nào tạo ra sự khó chịu cho những vị khách nghiêm chỉnh, đồng thời có thể tạo ra những thiệt hại cho đơn vị trồng hoa, tổ chức lễ hội. Ảnh: Songlamplus. Vấn đề giao thông, đi lại trong sự kiện hội hoa năm nay cũng gây nhức nhối trên nhiều diễn đàn mạng. Những bức ảnh cho thấy tô tô, xe máy xếp hàng dài, nối đuôi nhau trên đường dẫn vào cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn đã khiến không ít người đã phải "lắc đầu thè lưỡi". Ảnh: Songlamplus. Số lượng người đổ về cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn, Nghệ An quá lớn trong vòng 2-3 ngày khiến nhiều con đường xung quanh khu vực này lâm vào tình trạng tắc nghẽn. Một số thanh niên vì muốn đến được cánh đồng hoa sớm nên đã bất chấp khó khăn, tự mở ra các con "đường tắt", thậm chí là còn bất chấp, lao thẳng vào ruộng vườn của những người dân bản địa. Sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân, thanh niên đi ngắm hoa đã trực tiếp gây ra các hậu quả và điển hình nhất là việc một số lượng không nhỏ hoa hướng dương ở cánh đồng nơi diễn ra sự kiện lễ hội hoa đã bị dập nát. Mặc dù BTC lễ hội đã dành lối riêng cho khách tham quan chụp ảnh, nhưng nhiều người vẫn cố ý đi vào giữa những luống hoa khiến cho nhiều cánh hoa bị rơi rụng và héo úa. Bên cạnh vô ý thức tồi của một bộ người dân, du khách đến ngắm hoa thì những dịch vụ ăn theo vườn hoa hướng dương cũng đang nở rộ và gây ra không ít sự khó chịu. Ảnh: Songlamplus. Những dịch vụ như bán gậy selfie, cho thuê thang hay chụp ảnh thuê... với giá đắt đỏ khiến khu vực vườn hướng dương rộng hơn 100ha trở nên hỗn độn hơn. Ảnh: Songlamplus.

