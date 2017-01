Cậu bé “gặp mẹ trong mơ” ngày ấy - bây giờ

Trong cuộc thi China's Got Talen, cậu bé người Mông Cổ - Uudam Wudamu đã khiến hàng triệu người không nén nổi xúc động với màn thể hiện tài năng ca hát của mình với bài hát "Gặp mẹ trong mơ". Bằng giọng hát trong trẻo, cao vút Uudam đã thể hiện thành công bài hát dành tặng cho người mẹ quá cố từ năm cậu lên 8 tuổi và khiến hàng loạt khán giả trong khán phòng cũng như trên mạng xã hội phải rớt nước mắt vì mình. Dù không giành ngôi vị quán quân nhưng Uudam đã chiếm được vị trí trong lòng khán giả bằng với gương mặt rạng ngời cùng nụ cười và niềm tin lớn lao về cuộc sống tươi sáng sau khi mẹ qua đời. Cũng kể từ đó, Uudam được cư dân mạng gọi với cái tên cậu bé "gặp mẹ trong mơ". Sau thành công từ chương trình China Got Talen, Uudam nhận được rất nhiều lời mời cộng tác trong chuyên ngành nghệ thuật như ca nhạc đến đóng phim. Bên cạnh đó, dưới sự dìu dắt của người bố nuôi là ca sĩ Nội Mông Cổ Buerbayaer, cậu bé mồ côi mẹ đã gia nhập nhóm hợp ca Quintessenso Children's Choir Sau 5 năm trôi qua, giờ Uudam đã trưởng thành và cao ráo lớn hơn trước rất nhiều nhưng vẫn giữ được nét đẹp vốn có của mình như làn da trắng, đôi mắt một mí. Hàng ngày, ngoài công việc học hành trên trường văn hóa, Uudam vẫn say sưa biểu diễn để có tiền ăn học và sau đó trở về sống cùng gia đình người bố nuôi của mình. Cậu bé Uudam khi tham gia những dự án phim ngắn từng được trình chiếu tại Nội Mông. Nụ cười thiên thần ngày nào của chương trình China Got Talen ngày nào vẫn là điểm nhấn của cậu bé Uudam. Cùng ngắm sự trưởng thành của Uudam, cậu bé gặp mẹ trong mơ từng khiến cả triệu người rớt lệ. Ảnh trong bài: Weibo.

