Cặp đôi Thái Lan ”chụp ảnh cho nhau” siêu chất khi đi du lịch

Có rất nhiều cách để một cặp đôi ghi dấu ấn tình yêu của mình trong những hành trình du lịch. Trong số đó, những bức ảnh được chụp khắp các nẻo đường đi chắc chắn là điều không thể thiếu. Bởi sau khi trở về, xem ảnh, chúng ta có thể biết được mình từng vui vẻ ra sao, hạnh phúc như thế nào trong chuyến du lịch ấy. Một nhiếp ảnh gia trẻ ở Thái Lan có tên The Moose dưới đây cũng đã có một cách rất độc đáo để ghi dấu những chuyến đi với bạn gái của mình. Bằng những chiếc máy ảnh film độc đáo hiệu Leica, Pentax… anh và bạn gái đã… chụp lẫn nhau trên suốt hành trình du lịch. Chuyến đi đầu tiên được chụp theo concept này là vào 6 tháng trước, tại Nhật Bản, cùng 2 ”người bạn đồng hành” là máy ảnh Leica và Olympus. Trong tiết trời siêu đẹp của Nhật Bản, cả hai không để lộ bất kỳ tấm ảnh chụp chung lộ mặt nào. Thay vào đó, cặp đôi Thái Lan chụp ảnh cho nhau, họ đứng đối diện nhau, ghi lại những khoảnh khắc với sự tương đồng hoàn hảo của cảnh vật, ánh sáng, quần áo và cả cách tạo dáng. Album này khi đó đã nhận được hơn 18 nghìn lượt thích từ cư dân mạng. Sau đó, họ tiếp tục đi Chiang Mai với sự giúp sức của cặp đôi máy ảnh. Và mới đây nhất, là chuyến đi đến Hàn Quốc, với những bức ảnh được chụp bởi Leica và Pentax. Cộng đồng mạng - đặc biệt là những người mê du lịch và mê ảnh phim - đã nhấn like nhiệt tình cả 3 album này, kèm theo những lời khen ngợi dành cho độ cute, cũng như trình độ chụp ảnh của cặp đôi. Họ hy vọng, sắp tới, cả hai sẽ đi du lịch nhiều nữa, để có thêm nhiều album tuyệt đẹp như thế. Chân dung chàng nhiếp ảnh gia tài năng The Moose. Dưới đây là một số bức ảnh khác của cặp đôi này.

