Cặp đôi chụp ảnh cưới giữa Hội An mênh mông nước lũ

Chủ nhân của bộ ảnh cưới có 1 không 2 này là cặp đôi Hồ Đức Phúc (26 tuổi) và Bích Hồng (24 tuổi). Hiện tại, cả hai đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Theo chia sẻ của cặp đôi, họ đã quen nhau 4 năm qua sự mai mối của một người bạn. Ban đầu, chính Đức Phúc cũng không tin vào chuyện tình mai mối. Thế nhưng, giống như lời Đức Phúc chia sẻ: “Chuyện chúng mình giống như duyên phận, có chạy đi đâu cũng không thoát được”. Tình yêu đã đến với họ rất nhẹ nhàng… Thời gian đầu được giới thiệu nhưng Đức Phúc không có ấn tượng nhiều với Bích Hồng. Chỉ tới khi anh chàng cùng người bạn đến quán bánh xèo của mẹ Hồng ăn, chuyện tình cảm của họ mới có tiến triển. Cuộc gặp gỡ đó để lại một ấn tượng khá hài hước: “Mình ăn bánh xèo… đến ớn luôn. Mình thấy cô ấy ngồi cuốn thì cứ phải ăn, cô ấy lại nghĩ mình đói, ăn ngon nên lại càng cuốn. Cứ như vậy mà mình vẫn cố ăn” – Đức Phúc chia sẻ. Tuy nhiên, kể từ sau lần đó, cặp đôi này đã có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu đến với họ lúc nào không hay. Nhắc lại chuyện tình 4 năm của mình, Đức Phúc cho rằng họ đã có một mối tình khá êm đềm và được sự ủng hộ rất lớn của gia đình. Sau ngần ấy thời gian gắn bó, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Để chuẩn bị cho ngày cưới, cặp đôi này cũng tìm hiểu rât nhiều nơi, rất nhiều địa điểm để chụp hình. Tuy nhiên cuối cùng, cả hai bị hấp dẫn bởi mảnh đất miền Trung xinh đẹp. Họ hình dung về những khuôn hình ở Bà Nà cổ kính, biển Đà Nẵng xinh đẹp, nét xưa cũ của Hội An. Lên kế hoạch, ấp ủ bao nhiêu dự định, cặp đôi này đặt vé máy bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. “Chúng mình tới với Đà Nẵng mang theo một hi vọng có được bộ ảnh cưới đẹp lung linh vì hai đứa đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi nên không có gì lo lắm. Nhưng thực sự người tính không bằng trời tính. Hai vợ chồng vừa ra tới nơi thì trời ở đây mưa gió tơi bời. Lúc đi thử váy cưới hai đứa đã buồn lắm, không thể tả được cảm giác chán chường khi ấy. Nhưng vì đã lỡ đi rồi, không muốn quay về nên hai đứa quyết tâm chụp ảnh cưới ở đây. Tối hôm đó về đến khách sạn, lại tiếp tục nghe tin Hội An, ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam ngập lụt hết vì lũ về, nghĩ lại càng buồn hơn. Nhưng rồi trong cái khó, ló cái khôn. Mình vẫn muốn có một bộ ảnh cưới phá cách, thay vì bộ ảnh lãng mạn như dự định, mình sẽ thực hiện một bộ ảnh độc độc, lạ lạ. Hai vợ chồng quyết định dắt nhau đi chụp ảnh cưới ở Hội An vào ngày mưa lũ. Chúng mình đặt tên bộ ảnh cưới là “Tình yêu bất chấp – Vượt qua mưa bão”. Bây giờ cảm xúc mình vui lắm… đúng là chỉ cần mình lạc quan và tin vào điều tốt đẹp thì sẽ có điều tốt lành đến với mình” - Đức Phúc chia sẻ

