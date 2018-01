Cách nắm tay cho biết tình cảm của người ấy dành cho bạn

1. Ngón tay xen kẽ nhau lỏng lẻo: Cử chỉ này không hẳn là một cái nắm tay nhưng Van Edwards giải thích rằng đó là một cử chỉ khá hay từ chàng trai. Đó là cách để anh ấy cho bạn và cả thế giới thấy anh ấy đã có được bạn. “Đó là kiểu cử chỉ ngọt ngào để nói: “Anh muốn cho thế giới thấy chúng ta đang nắm tay. Anh không cần phải nắm quá chặt bây giờ, nhưng đây là dấu hiệu anh cho cả thế giới biết em là của anh”, Van Edwards giải thích. 2. Nắm bàn tay bạn bằng cả hai tay: Về mặt khoa học, càng đụng chạm cơ thể, chất oxytocin càng tiết ra nhiều. Theo lời Van Edwards, oxytocin là một chất “giúp chúng ta thấy ấm áp và an toàn, một cảm giác tuyệt vời”. Nắm nay là bước đầu tiên để trải nghiệm cảm giác gắn kết với ai đó. Càng nắm tay bạn nhiều và lâu, đối phương càng muốn được trải nghiệm cảm giác gần gũi với bạn, như một cách bộc lộ tình cảm. “Khi ai đó nắm tay bạn bằng cả hai tay, nghĩa là họ cố gắng để có được cảm giác ấm áp, gần gũi với bạn. Như vậy, chàng trai này đang rất thích bạn”, Van Edwards giải thích. 3. Khi đi cạnh nhau, bàn tay chạm nhẹ nhưng không hẳn là nắm lấy: Hai bạn đang đi cạnh nhau, đôi khi những ngón tay của cả hai khẽ chạm nhẹ. Là phụ nữ, điều này hẳn là cảm giác khó chịu bởi chúng ta đều thích giao tiếp trực tiếp, Van Edwards chia sẻ. Các ngón tay chỉ chạm nhau hờ hững thì chẳng có tín hiệu nào cần được nắm bắt ở đây cả. “Nó không cho thấy sự thân mật, chỉ là biểu hiện sự ăn ý, khác với thu hút hay kết nối”, Van Edwards nói. 4. Anh ấy nắm tay bạn thật chặt: Người đàn ông khi nắm tay bạn gái thật chặt giống như một sự khẳng định tính thống trị của anh ấy. Đặc biệt là khi mối quan hệ vừa bắt đầu. Theo Van Edwards, nếu bạn thấy tay bị bóp chặt và hơi kéo xuống dù chỉ là giai đoạn đầu của mối quan hệ, “đó là cử chỉ thống trị”. “Nếu anh ta nắm tay bạn rất chặt, ngoài ý nghĩa an ủi “Có anh đây”, đó còn là dấu hiệu cho thấy: “Anh muốn là người kiểm soát, chiếm ưu thế trong mối quan hệ này”, Van Edwards cho biết. 5. Anh ấy nhẹ nhàng nắm tay bạn: Đây là cử chỉ thật sự rất đẹp, rất lãng mạn. Giống như hành động những ngón tay đan vào nhau nhẹ nhàng, cái nắm tay này thường xảy ra ở nơi công cộng, khi cả hai không thể thế hiện tình cảm quá mức. “Đó là cách anh ấy muốn nói: “Anh đã có được em rồi nhé””, Van Edwards nói. Ngoài ra, đây cũng là cách tinh tế anh ấy cho thấy đã làm “chủ cành hoa” và cho cả thế giới thấy “tài sản” của anh ấy. Theo Van, đây là kiểu kết nối khá ngọt ngào. 6. Những ngón tay đan chặt vào nhau: Nắm tay sẽ giải phóng oxytocin trong não, thúc đẩy sự kết nối giữa bạn và đối phương. Càng nắm tay lâu và chặt sẽ càng có cảm giác muốn thân mật hơn. Trong kiểu nắm tay này, tay anh ấy sẽ thực sự nắm tay bạn, từ lòng bàn tay đến các ngón tay. Theo Van Edwards, điều này cho thấy anh ấy muốn gắn kết lâu dài với bạn. 7. Anh ấy đặt lên mông bạn: Theo Van Ewards, “nắm tay là một mức độ thân mật. Nếu ai đó bỏ qua bước này thì có nghĩa là họ muốn “đốt cháy giai đoạn””. Khi cả hai đã yêu nhau được một thời gian, hiểu rõ tính cách nhau thì việc này không là vấn đề. Nhưng nếu ai đó chỉ đang ở giai đoạn đầu mà lại có cử chỉ này, bạn nên biết rằng anh ta không quan tâm đến bạn lắm. “Anh ta biết rõ cái mình muốn. Không cần đánh giá tính cách bạn. Anh ta cố gắng nhảy qua các bước”, Van Edwards nói. 8. Anh ấy đặt tay lên tay bạn khi hai người đang ngồi hoặc nằm cạnh nhau.: Theo Van Edwards, hành động này như một cử chỉ âu yếm. “Nó không phải là thể hiện sự thống trị mà đúng hơn là: “Anh muốn bảo vệ, chăm sóc cho em”, Van Edwards giải thích. 9. Một tay chạm mặt trong khi tay còn lại nắm lấy tay bạn: Đây là hành động rất thân mật. Như đã giải thích ở trên, càng nắm tay, sẽ càng muốn thân mật. “Một số bộ phận cơ thể có thể đạt được mong muốn này đó chính là mặt và thân thể”, Van Edwards giải thích, “khi chàng có hành động này, anh ấy thực sự say đắm bạn”.

