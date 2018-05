Cách “hành hạ” bạn trai cực đáng yêu của cô nàng yêu xa

Với các cặp đôi, yêu xa là một cực hình và với họ việc giữ được nhau là chuyện rất khó. Chính vì vậy, nhiều cô nàng đã nghĩ ra đủ mọi cách để tạo "điểm nhấn" vô cùng ngọt cho chuyện tình xa xứ của mình, giống như trường hợp của cô bạn Lư Hồng Ngọc đến từ Cần Thơ. Lư Hồng Ngọc đã khiến dân tình phát ghen tỵ khi khoe lên MXH những lá phiếu tình yêu (love coupons) do bạn trai tặng. Nếu như khi mua hàng, bạn có thể dùng coupons để nhận khuyến mãi thì với love coupons của Hồng Ngọc thì cô bạn có quyền nhận những "ưu đãi" từ bạn trai ở bất kì đâu, trong mọi tình huống. "Xóa giận", "make up cho anh", "cùng nhau đi xem phim nhưng em chọn phim, "đi cắm trại thôi, anh làm nhiếp ảnh cho em cả ngày", "em sai rồi, anh xin lỗi em", "đi du lịch bất kỳ ở một nơi nào đó em muốn".... là những love coupons mà người yêu Hồng Ngọc dành cho cô trong chuyện tình yêu xa của mình. Nhìn vào những tấm love coupons của Hồng Ngọc, dân mạng phải thốt lên rằng: " Toàn là những hành động nhỏ nhưng đáng yêu và ngọt ngào hết cỡ thế này bảo sao mà không yêu". Được biết, quyển love coupon này do chính tay của bạn trai Hồng Ngọc thiết kế nội dung kèm những hình ảnh được vẽ tay. Hồng Ngọc và bạn trai đã yêu nhau được gần 2 năm, cùng nhau trải qua rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ. Hiện tại, cặp đôi này đang phải yêu xa nhưng khoảng cách cũng không làm tình cảm của họ phai nhạt mà trái lại, họ càng yêu thương và trân trọng nhau hơn. Xa hơn, cặp đôi yêu xa đang phấn đấu cho tương lai để sau này có thể về chung một ngôi nhà mà chẳng cần phải trông ngóng hay muốn gặp nhau phải đi một quãng đường quá xa nữa. Khi nhận được love coupons, Hồng Ngọc rất vui nhưng không bất ngờ vì bình thường, bạn trai cũng hay mang đến cho cô những điều lãng mạn nho nhỏ. Ngay sau khi love coupons của Hồng Ngọc xuất hiện, câu chuyện tình yêu xa của cặp đôi này nhận được rất nhiều sự thích thú, quan tâm xen lẫn cả ghen tị của cư dân mạng. Rất nhiều người đã mạnh dạn tag người yêu vào kèm caption "nhìn người ta mà học hỏi". Mời quý độc giả xem clip Chuyện tình của cặp đôi yêu xa 3 năm và cái kết viên mãn tạo động lực cho giới trẻ - Nguồn: Youtube



