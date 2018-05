“Búp bê TDDC” chào tuổi băm bằng bộ ảnh siêu lầy

Trước những VĐV thành danh như Hà Thanh hay Phạm Phước Hưng, TDDC Việt Nam đã sở hữu một " búp bê TDDC" đầy thành công đó là Đỗ Thị Ngân Thương. Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì bận rộn chăm lo cho gia đình nhỏ nơi có người chồng là chàng kỹ sư điện, "búp bê" Ngân Thương đã trở lại với công việc chính của mình đó là giáo viên, huấn luyện viên cho các "mầm non" của làng TDDC Việt Nam. Tuy nhiên, dù bận rộn với công việc làm vợ và làm cô giáo TDDC nhưng Ngân Thương vẫn không quên ra đời những bức ảnh siêu lầy của mình cùng nhóm bạn thân đúng dịp nghỉ lễ vừa qua. Trong tà áo dài đỏ, chấm hoa li ti đầy nữ tính, "cô gái vàng TDDC Việt Nam" ngày nào đã toát ra thần thái vô cùng thùy mị, nết na. Ngân Thương có vóc dáng nhỏ nên nhiều người cảm nhận rằng, cô nàng này trẻ trung hơn so với cái tuổi 29 của mình. Không phải đơn giản mà Ngân Thương có biệt danh "búp bê" mà báo chí đặt cho cô nàng này cũng một phần vì vẻ đẹp thách thức tuổi tác của cô. Theo chia sẻ của Ngân Thương, bộ ảnh này là để đánh dấu những ngày tháng đầu tiên bước vào "tuổi băm" của mình. Đặc biệt khi nó được thực hiện bên những người bạn thân nhất của cô và có sự hộ tống của "ông chồng béo" vô cùng chiều chuộng vợ. Bộ ảnh "chào tuổi băm" của Ngân Thương ngay sau khi đăng tải đã được sự đón nhận nhiệt tình của bạn bè và những fan hâm mộ của cô nàng "búp bê TDDC" này. Không thể thiếu những bức ảnh nhí nhố của Ngân Thương cùng những người bạn. Có thể nói, "lầy" là từ để chỉ tính cách của Ngân Thương khi cởi tấm áo HLV ra để trở về với cuộc sống đời thường. Mời quý độc giả xem clip Do Thi Ngan Thuong - Nguồn: VTC 3

Trước những VĐV thành danh như Hà Thanh hay Phạm Phước Hưng, TDDC Việt Nam đã sở hữu một " búp bê TDDC" đầy thành công đó là Đỗ Thị Ngân Thương. Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì bận rộn chăm lo cho gia đình nhỏ nơi có người chồng là chàng kỹ sư điện, "búp bê" Ngân Thương đã trở lại với công việc chính của mình đó là giáo viên, huấn luyện viên cho các "mầm non" của làng TDDC Việt Nam. Tuy nhiên, dù bận rộn với công việc làm vợ và làm cô giáo TDDC nhưng Ngân Thương vẫn không quên ra đời những bức ảnh siêu lầy của mình cùng nhóm bạn thân đúng dịp nghỉ lễ vừa qua. Trong tà áo dài đỏ, chấm hoa li ti đầy nữ tính, "cô gái vàng TDDC Việt Nam" ngày nào đã toát ra thần thái vô cùng thùy mị, nết na. Ngân Thương có vóc dáng nhỏ nên nhiều người cảm nhận rằng, cô nàng này trẻ trung hơn so với cái tuổi 29 của mình. Không phải đơn giản mà Ngân Thương có biệt danh "búp bê" mà báo chí đặt cho cô nàng này cũng một phần vì vẻ đẹp thách thức tuổi tác của cô. Theo chia sẻ của Ngân Thương, bộ ảnh này là để đánh dấu những ngày tháng đầu tiên bước vào "tuổi băm" của mình. Đặc biệt khi nó được thực hiện bên những người bạn thân nhất của cô và có sự hộ tống của "ông chồng béo" vô cùng chiều chuộng vợ. Bộ ảnh "chào tuổi băm" của Ngân Thương ngay sau khi đăng tải đã được sự đón nhận nhiệt tình của bạn bè và những fan hâm mộ của cô nàng "búp bê TDDC" này. Không thể thiếu những bức ảnh nhí nhố của Ngân Thương cùng những người bạn. Có thể nói, "lầy" là từ để chỉ tính cách của Ngân Thương khi cởi tấm áo HLV ra để trở về với cuộc sống đời thường. Mời quý độc giả xem clip Do Thi Ngan Thuong - Nguồn: VTC 3