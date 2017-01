Bó tay hai bạn trẻ chi tiền “khủng” thành nhân vật hoạt hình

1. Sarah Inge

Điển hình là cô gái tên Sarah Ingle này, năm nay 25 tuổi, đến từ Colorado. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn và đã từng là người mẫu. Hot girl từng tốn tới 14 nghìn USD (hơn 310 triệu đồng) để biến hóa thành những nàng công chúa Disney. Số tiền chi ra đầu tư cho trang phục và tóc giả là phần cơ bản giúp Sarah Ingle hóa trang thành các nhân vật hoạt hình Disney nổi tiếng như Belle, Lọ lem, Bạch Tuyết, Ariel, Aurora, Rapunzel, Anna... Sarah Ingle hiện tại sở hữu 17 bộ trang phục, 16 bộ tóc giả khác nhau. Mỗi lần cô hoá trang phải mất tới 3 giờ đồng hồ. Cô chia sẻ: "Tôi mất khá nhiều thời gian để có thể mặc được những bộ trang phục đó vì chúng không chỉ có nhiều lớp mà còn có cả dây thắt phía sau lưng. Tiếp đó, tôi đội tóc giả và trang điểm cho giống mỗi nàng công chúa. Ví như khi hóa thân thành Elsa trong Frozen, tôi phải đeo thêm len mắt màu xanh nhạt." Mỗi bộ trang phục thiết kế riêng cho Sarah Ingle cần tới 6 tháng để hoàn thiện vì phải dùng nhiều chất liệu khác nhau, lấy từ khắp nơi trên thế giới. Cô gái tự nhận thấy bản thân rất may mắn khi có công việc toàn thời gian tốt, đủ để chi trả cho những chiếc váy đẹp và giống y trên phim. Sự hoá thân thành công của Ingle đã thôi thúc bạn trai cô thành lập công ty Princess Ever, chuyên cho thuê trang phục công chúa tại cho các sự kiện. 2. Richard Schaefer

Không thể nhận ra nổi đây lại chính là một chàng trai. Không chỉ có các cô gái mới phát cuồng vì các nàng công chúa. Một chàng trai tên là Richard Schaefer cũng khiến cư dân mạng bất ngờ khi liên tục hoá thân thành nhân vật hoạt hình Disney. Anh chàng 21 tuổi này là chuyên gia trang điểm ở California. "Khi mọi người cho rằng tôi là một kẻ giả trang phụ nữ thì có nghĩa là tôi đã hoá trang thành công", Schaefer nói. Dù là chuyên gia nhưng để hoàn tất mọi công đoạn hóa trang đối với Schaefe cũng không dễ dàng gì. Mỗi lần anh thường mất khoảng 2 giờ và tốn rất nhiều thời gian vào việc thay trang phục. Schaefer còn có khả năng tự may trang phục bằng các chất liệu mà anh tìm thấy trên mạng. Khi thời gian không cho phép, anh chàng 9X này mới mua trang phục trên mạng. Ban đầu, Schaefer quyết định hoá trang thành nàng công chúa anh yêu thích nhất là Ariel. Sau đó, anh cảm thấy tạo hình này rất đẹp mắt nên thử trang điểm thành nhiều nàng công chúa khác. Việc hoá trang này không chỉ thỏa mãn niềm yêu thích Schaefer mà còn giúp anh kiếm thêm thu nhập.

