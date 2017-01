Bộ ảnh ngọt ngào của cặp đôi… cách nhau hơn 7000km

Bởi học tập, công việc hoặc một lý do cá nhân nào đó, ngày càng có nhiều các cặp đôi yêu xa. Không ít cặp đôi đã chung mái nhà sau những năm tháng đợi chờ và có những hạnh phúc trọn vẹn. Cặp đôi Gia Hân (1996, quê Đà Lạt) và Minh Nhật (1999, quê Sài Gòn) bỗng gây sốt dân mạng không chỉ bởi “chênh tuổi” mà còn là khoảng cách yêu xa hơn 7000km. Nàng hơn chàng 3 tuổi, nàng ở Việt Nam, chàng du học ở Sydney, Úc, khoảng cách trải dài tới gần 8000km nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau lại rất đáng ngưỡng mộ. Điều đó đã cổ vũ tinh thần, niềm tin, là động lực cho những ai đã, đang và sẽ yêu xa. Được biết, hai người quen nhau hơn 10 tháng thông qua một người bạn. Cả hai tâm sự và trò chuyện cùng nhau qua facebook, chia sẻ những câu chuyện buồn vui, giúp nhau vượt qua những sóng gió, chia sẻ những sở thích và đam mê cùng nhau, dần dần đã trở nên thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay. Tính đến thời điểm thực hiện bộ ảnh, cả hai đã yêu nhau hơn 9 tháng. Bộ ảnh cặp đôi được chụp tại đồi thông cạnh hồ Trị An (Đồng Nai). Gia Hân chia sẻ: “Tôi yêu anh ấy bởi tính tự lập của anh, anh qua đó năm 15 tuổi, nên mọi thứ anh đều tự lo cho bản thân. Tôi yêu anh bởi anh hiểu tôi hơn cả bản thân tôi nữa, mặc dù anh nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng mọi thứ anh làm, mọi điều anh nghĩ giống như một người đàn ông trưởng thành”. Tháng 7/2016, Minh Nhật vượt hơn 7000km, chờ hơn 10 tiếng đồng hồ để bay về Việt Nam gặp Gia Hân. Chỉ nói chuyện với nhau qua mạng, nơi Hân ở chênh lệch 4 múi giờ so với nơi Nhật sống. Nhưng Nhật luôn đợi cô học bài xong rồi cùng ngủ. “Yêu xa khó lắm, vì nếu có giận cũng không thể gặp nhau mà làm lành, nếu có nhớ, có buồn cũng không thể ôm nhau mà khóc… Nhưng không biết anh có điều gì lại khiến tôi khi càng nghĩ đến anh tôi càng cố gắng hơn, tôi sẽ đợi anh”. – Hân chia sẻ thêm. Hợp nhau về sở thích, tính cách và thấu hiểu nhau, cặp đôi Gia Hân và Minh Nhật khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Được biết, Minh Nhật sẽ trở lại Sydney vào đầu tháng 2, nhưng tin rằng với tình yêu của 2 người dành cho nhau, sự gắn kết sẽ luôn bền chặt. Yêu xa, dù xa đến mấy, chỉ cần sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau, “mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau!” Đúng chứ?

