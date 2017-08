Bén hơi trai Tây, “hot girl đất nhãn” ngày càng nóng bỏng

Chuyện tình đẹp của Á khôi Hưng Yên Trần Nam Thúy (23 tuổi, Hưng Yên) với thiếu gia Hungary hơn 12 tuổi từng khiến dân mạng xôn xao thời gian dài. Cô được chồng Tây cung cấp tiền ăn học suốt 4 năm trời mà không phải thực hiện trách nhiệm của một người vợ. Cho đến giữa năm 2017, khi đã hoàn thành việc học được hơn 1 năm, cô mới thực sự thuộc về thiếu gia Tây, trao trọn trái tim cho anh. Mới đây, cô cùng chồng sang Hồng Kông sinh sống và học tập. Trước đó, Nam Thúy được chồng xin cho học bổng ngành thiết kế thời trang tại Hồng Kông - lĩnh vực cô yêu thích từ lâu. Dù chỉ học tập vài năm nhưng chồng cô vẫn mua hẳn một căn nhà tại đây để vợ không phải ở nhà thuê. Anh cũng chuyển công tác sang Hồng Kông để bù đắp những năm tháng hai vợ chồng xa nhau. Được chồng hết mực cưng chiều, Nam Thúy ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng. Những hình ảnh về cuộc sống sung sướng và sang chảnh cô chia sẻ trên Facebook cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam Thúy thường xuyên được chồng dẫn đi du lịch. Thiếu gia Hungary là một người chồng "soái ca" đúng chuẩn khi không ngại giúp vợ những việc nhỏ nhặt như sấy tóc, nấu ăn... Nam Thúy cho hay, đôi khi cô cảm thấy mình giống một cô em gái bé bỏng hơn là một người vợ."Còn San (tên chồng Nam Thúy) thì giống một người anh trai to xác, chu đáo và ấm áp", Nam Thúy nói. Lấy đại gia Tây, Nam Thúy được hưởng cuộc sống nhiều cô gái mơ ước. Cô nàng được chồng tặng một chiếc ô tô 2 tỷ và được mẹ chồng mua tặng nhiều món đồ hàng hiệu. Nam Thúy từng chia sẻ, cô lấy San không phải vì tình yêu mà vì "cảm giác an toàn". Thậm chí, cô nàng còn từng nghĩ đến chuyện hủy bỏ hôn ước nếu như gặp được một tình yêu say đắm. Tuy nhiên cho đến giờ, cô nàng khẳng định San là sự lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời. Bởi với cô, anh là người chồng tuyệt vời về mọi mặt.

