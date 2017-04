Bé ung thư nằm trên thảm chùi chân để được gần mẹ phút cuối

Năm 2015, Nolan Scully (đến từ tiểu bang Maryland, Mỹ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mô liên kết Rhabdomyosarcoma - một dạng ung thư rất hiếm. Sau 18 tháng kiên cường chống chọi với bệnh tật, cậu bé đã mãi ra đi vào ngày 7/2, theo Metro.



Ít phút trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhóc tỳ 4 tuổi nằm cuộn tròn trên chiếc thảm chùi chân trước cửa phòng tắm vì không muốn xa mẹ.

Gần hai tháng sau ngày định mệnh đó, Ruth - mẹ bé Nolan - đã viết những dòng tâm sự kèm 2 hình ảnh được chụp trước và sau khi con trai mất khiến dân mạng không khỏi xót xa. Chị tiết lộ "Con yêu mẹ nhiều" là câu nói cuối cùng của cậu bé dũng cảm.

Bức ảnh về sự mất mát được chị Ruth chia sẻ tại Facebook khiến hàng triệu dân mạng rơi lệ.

"Tôi nhìn lại mọi thứ gắn với con trong 4 năm ngắn ngủi và không ngừng nghĩ về những điều con sẽ làm nếu được sống lâu hơn. Thật buồn vì căn bệnh ung thư đã cướp đi một đứa trẻ luôn chứa chan tình cảm khỏi vòng tay chúng tôi", người mẹ viết trên Facebook.

Suốt những ngày ở bệnh viện, Nolan không ăn, uống được gì. Chị Ruth gần như suy sụp sau khi bác sĩ nói rằng bệnh ung thư của cậu bé không thể chữa trị.

Giải thích với con về những gì đang xảy ra quả là điều khó khăn với người mẹ ấy. Chị viết:

Tôi: Nolan Ray, công việc của mẹ là gì nhỉ?

Nolan: Bảo vệ con ạ (cười lớn).

Tôi: Con yêu, mẹ chẳng thể làm được điều đó nữa rồi. Cách duy nhất để con được an toàn là cho con tới thiên đường (trái tim tôi như bị bóp nghẹt).

Nolan: Vậy là con sẽ tới thiên đường để vui chơi, rồi chờ mẹ tới! Mẹ sẽ đến với con chứ ạ?

Tôi: Nhất định rồi, con yêu! Không dễ gì mà thoát khỏi mẹ đâu nhé!.

Hai mẹ con Ruth và Nolan.

Lúc này, Ruth còn đau đớn hơn khi phải ký tên vào mẫu đơn "Do Not Resuscitate" (Đừng cứu sống).

Suốt 36 tiếng sau đó, Nolan gần như chỉ ngủ. Song hai mẹ con vẫn cố cùng nhau xem YouTube, chơi điện tử và viết ra những tâm nguyện cuối cùng.

"Con bày tỏ ước muốn đám tang của mình sẽ tổ chức ra sao, mọi người sẽ mặc gì và hy vọng luôn được nhớ đến là chiến sĩ cảnh sát như ước mơ của mình", chị Ruth nghẹn ngào kể lại.

Khi người mẹ xin rời con trai ít phút đi tắm, Nolan vui vẻ đồng ý và nằm cuộn tròn dưới tấm thảm trước cửa phòng tắm để đợi. Song khi cánh cửa vừa khép lại, cậu bé nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

"Khi tôi mở cửa phòng tắm, họ nói với tôi rằng con trai tôi hôn mê và không thể cảm nhận được gì nữa. Tôi lao tới giường bệnh, đặt bàn tay lên má con và một phép màu xảy ra mà cả đời này tôi sẽ không quên.

Thiên thần của tôi thở nhẹ, mở mắt, mỉm cười nói 'Con yêu mẹ'. Sau đó, thằng bé quay đầu về phía tôi và ra đi lúc 11h54. Khi ấy, tôi thì thầm vào tai con lời bài hát You are My Sunshine (Con là ánh mặt trời của mẹ)", Ruth chia sẻ.

Dân mạng bật khóc trước tình mẫu tử thiêng liêng và cầu chúc Nolan sống vui vẻ ở chốn thiên đường cùng ước mong một ngày nào đó mẹ sẽ tới.