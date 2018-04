Bầu Thắng hành động, cựu vô địch V.League trước nguy cơ giải tán

Theo thông tin từ Tổng giám đốc Công ty phần Phát triển bóng đá Long An, ông Võ Thành Nhiệm chia sẻ trên Saostar thì CLB Long An chưa thể ký kết hợp đồng tài trợ, nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận là khá cao.

"Từ xưa đến nay CLB Long An sống nhờ vào tài trợ của Tập đoàn Đồng Tâm, nếu họ cắt thì coi như đội bóng đứt nguồn sống. Nếu không có tài trợ thì chúng tôi có thể trả về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An.

Chúng tôi ký nhiều nhà tài trợ nhưng đều thuộc Tập đoàn Đồng Tâm nhưng hợp đồng bị ngưng lại. Họ cắt tài trợ thật thì giải tán thôi chứ biết làm sao", trích lời ông Võ Thành Nhiệm trên Saostar.

CLB Long An đang đứng trước nguy cơ giải tán.

Tại V.League 2017, CLB Long An đã gây chấn động bóng đá Việt Nam với một 'trò hề' trên Thống Nhất. Đó là trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2017, Long An làm khách trước TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM). Do bức xúc với cách thổi còi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, các cầu thủ Long An đã phản ứng bằng cách bỏ thi đấu. Ở trên sân, các cầu thủ Long An đã đứng mất động mặc đội TP.HCM ghi bàn giành chiến thắng 5-2.

Thời điểm đó Minh Nhựt là thủ môn bắt chính cho Long Anh, anh thậm chí còn quay lưng, thực hiện màn nhào lộn để đối phương thoải mái ghi bàn. Vụ việc này khiến báo chí quốc tế chú ý đưa tin.