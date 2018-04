Ảnh kỷ yếu cũng chỉ là hình thức để sống ảo, lãng phí về tiền bạc?

Chụp ảnh kỷ yếu là điều mà thời gian qua đã gây ra không ít tranh cãi giữa các bạn học sinh, họ bất đồng với nhau không chỉ ở chủ đề chụp, mà còn là chi phí bỏ ra cho bộ ảnh. Bên cạnh đó, nhiều luồng ý kiến cũng cho rằng liệu rằng những bộ ảnh kỷ yếu để lại gì cho các bạn gì sau khi ra trường hay đây chỉ là hình thức để sống ảo, lãng phí về tiền bạc? Thông thường tháng 6 sinh viên mới ra trường, nhưng “mùa” chụp ảnh kỷ yếu đã rầm rộ bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Nhưng ở thời điểm hiện tại, các bạn học sinh có thể chụp ảnh kỷ yếu vào bất cứ lúc nào họ muốn. Thậm chí nhiều người còn ví nó song hành với 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông trong năm và sôi động hơn nhiều so với mùa ảnh cưới. Không phủ nhận, với sự phát triển của đời sống kinh tế, ngày nay, các bộ ảnh kỷ yếu được đầu tư và có nhiều ý tưởng độc đáo. Những bộ ảnh kỷ yếu được đầu tư công phu về chất lượng, trang phục, như phác họa lên môt bức tranh sống động về tuổi trẻ- quãng thời gian đẹp nhất của đời người và không bao giờ trở lại. Tuy nhiên, cùng với sự sáng tạo, mong muốn để lại những bộ ảnh có một không hai, không "đụng hàng", quan trọng hơn chia sẻ trên mạng xã hội để nhận được nhiều like, share và comment của cộng đồng mạng. Để làm được điều đó sinh viên đã bỏ vào đây không ít thời gian, tiền bạc và nhiều khi còn nảy sinh ra những ý tưởng chụp ảnh phản cảm gây tranh cãi trong dư luận. Lấy ví dụ đơn giản, để có được một bộ ảnh kỷ yếu long lanh, hoàng tráng, nghệ thuật hay nói tóm gọn là “độc – lạ”, các bạn trẻ không ngần ngại đầu tư cho mình một dàn ekip hùng hậu, các máy ảnh xịn, flycam tốn kém cùng những bộ cánh thời thượng. Các bạn hầu hết phải tự tìm chọn ekip chuyên nghiệp, thiết kế kỷ yếu để thuê làm trọn gói cho bộ ảnh của lớp mình. Một bộ ảnh đẹp ra đời, ngoài kỹ thuật của thợ chụp thì concept là thứ vô cùng quan trọng, nó làm nên chất riêng của lớp. Chính vì vậy, dù thời gian chụp thường chỉ mất khoảng 1 ngày, nhưng quá trình lên ý tưởng và nó thành bộ ảnh thật sự phải mất cả tháng trời. Tất nhiên, cái giá phải trả cho sự đầu tư, chăm chút là không hề nhỏ. Các nữ sinh là người thấu hiểu nhất về việc đầu từ để chụp ảnh kỷ yếu, từ việc đầu tư về trang phục, kiểu tóc, phụ kiện sẽ quyết định đến vóc dáng của mình trước khi lên hình. Chỉ thuê thôi, giá một chiếc áo dài loại trung bình cũng từ 150.000 - 300.000 đồng, những chiếc đẹp và sang trọng hơn có thể lên tới cả triệu đồng. Tuy đắt đỏ, nhưng nhiều bạn vẫn ngậm ngùi chi tiền để lựa sao cho được những chiếc áo vừa ý nhất với mình. Việc dành cả ngày chụp, di chuyển nhiều địa điểm, tạo bối cảnh cũng không ít người cảm thấy mệt mỏi. Chưa kể tiền trang điểm của các bạn nữ, phương tiện đi lại, trung bình mỗi người đóng từ 150.000 – 300.000. Với số lượng người mỗi lớp giao động từ 30 – 50 người thì chi phí cho một bộ ảnh có khi lên đến hàng chục triệu đồng Đến nay, những bộ kỷ yếu hoành tráng giá hàng chục triệu đồng không hiếm. Ngoài chụp chung với lớp, nhiều bạn sinh viên không ngần ngại đầu tư nháy riêng, trang phục riêng cho bản thân để có thể chụp được những bộ ảnh ưng ý nhất. Chính từ những khoản chi phí trên nhiều dân mạng cũng như các bậc phụ huynh cũng cho rằng, việc chi cả chục triệu đồng chỉ để có bộ ảnh đẹp – độc – lạ để chia sẻ trên mạng xã hội là quá tốn kém và không cần thiết. Mời quý độc giả xem clip Ảnh kỷ yếu Trào lưu “ảo” tốn tiền đến… chết người - Nguồn: An Ninh Toàn Cầu.

