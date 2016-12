Ảnh hot boy ngoại quốc bán chuối ở Hội An gây tranh cãi

Hôm 28/12, bức ảnh chụp một chàng hot boy ngoại quốc rất điển trai đang đội nón lá, mang trên vai một gánh chuối, hoa quả chụp ở Hội An đã hút sự quan tâm của số lượng lớn cư dân mạng, thành viên trên các fanpage nổi tiếng. Điểm nổi bật, đáng chú ý nhất trong bức ảnh chính là vẻ ngoài nam tính, phong trần cùng khuôn mặt điển trai của anh chàng Tây. Ngắm nghía vẻ đẹp này, nhiều cô gái trẻ đã không kìm nén được cảm xúc, sự thích thú và thi nhau bình luận ngợi khen. Và chỉ sau vài tiếng đồng hồ, dân mạng Việt đã tìm ra danh tính của chàng hot boy ngoại quốc bán chuối ở phố cổ Hội An đang gây sốt này. Theo tìm hiểu, tên thật của anh chàng này là Chris Mosek, 25 tuổi, mang quốc tịch Bồ Đào Nha. Bức ảnh đang gây sốt mạng với hơn 15 nghìn lượt thích vừa qua được Chris Mosek chụp ở Hội An trong một chuyến du lịch qua nhiều tỉnh thành ở Việt Nam trong tháng 11. Chàng Tây điển trai đăng kèm bức ảnh đội nón lá, cùng gánh hoa quả trên trang cá nhân của mình một dòng mô tả rất thú vị: “Who wants some bananas – (tạm dịch: Ai muốn ăn chuối không?"). Ngoài những lời khen về ngoại hình thu hút của Chris Mosek, dân mạng Việt còn bàn tán không ngừng về bối cảnh chụp ảnh cũng như nguyên nhân của hành động đội nón lá, đeo quang gánh đóng giả làm người bán hàng rong của anh. Nhiều bạn trẻ cho rằng đây là một hành động rất vui, thú vị, thể hiện sự yêu thích của Chris Mosek khi du lịch ở Hội An và Việt Nam nói chung. Anh chàng tỏ ra hứng thú với thử "nhập vai" thành một người bán hàng và tạo ra cảm giác gần gũi, dễ mến với những người chứng kiến. Tuy nhiên với một bộ phận dân mạng khác, bức ảnh bán chuối đó của Chris Mosek xét về khía cạnh du lịch ở Việt Nam thì lại "đáng buồn hơn là vui". Không ít bạn trẻ nhận ra rằng cảnh những vị khách nước ngoài đeo quang gánh, đội nón để chụp ảnh thực chất là một chiêu trò kiếm tiền của một bộ phận những người bán hàng rong ở các địa điểm du lịch nổi tiếng từng được báo chí phản ánh rất nhiều trong quá khứ. Cụ thể, những người bán hoa quả rong này sẽ chủ động tiếp cận các vị khách nước ngoài, đội nón lá, đeo quang gánh cho họ, chụp ảnh cho họ... sau đó lại đề nghị thu tiền "thuê đạo cụ". Và vì thích thú với sự thân thiện bất ngờ của những người bán hàng rong, đã không ít vị khách nước ngoài ngớ người khi buộc phải trả tiền cho việc mà mình không chủ đích sẽ làm đó là chụp ảnh với gánh hàng rong. Một số người dễ tính cho qua, nhưng một số vị khách Tây cũng đã thể hiện sự khó chịu, phản ánh tình trạng này trên một số diễn đàn du lịch quốc tế. Vì vậy, bức ảnh của Chris Mosek tuy thể hiện sự thân thiện, yêu mến Việt Nam nhưng lại khiến một bộ phận bạn trẻ thấy buồn vì một thực trạng xấu còn tồn tại trong du lịch Việt Nam. Tất nhiên những điều trên đây mới chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Điều quan trọng thông qua những gì đăng tải trên trang cá nhân, dân mạng Việt có thể thấy được Chris Mosek đã thể hiện cảm giác thích thú của mình sau một trải nghiệm ở phố cổ Hội An. Nụ cười của anh chàng ngoại quốc này đã khiến biết bao bạn trẻ cảm thấy ấm áp và yêu mến anh nhiều hơn. Được biết, Chris Mosek đã tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, Đại học Coimbra và Công nghệ phần mềm tại Đại học Công nghệ Poznan. Công việc hiện tại của chàng trai này là Digital Nomad (tạm hiểu là vừa làm việc vừa du lịch khắp nơi). Theo mô tả của Chris, với anh Việt Nam là một địa điểm khá lý tưởng cho những đồng nghiệp trong lĩnh vực Digital Nomad thỏa sức sáng tạo và trải nghiệp những điều mới mẻ. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

