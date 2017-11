An Nguy đã thay đổi phong cách khiến fan ngỡ ngàng thế nào?

Khi tham gia sự kiện mới đây, An Nguy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với ngoại hình mới. Cắt bỏ mái tóc dài nữ tính, tự tin để tóc tém cùng vest, vẻ hiện đại, An Nguy khiến nhiều người trầm trồ. Nhìn lại quá trình từ khi bắt đầu làm vlog của cô gái này mới thấy An Nguy không ít lần làm cho bạn trẻ hâm mộ ngạc nhiên bởi sự thay đổi phong cách của mình.