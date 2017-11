9 trải nghiệm ở Hong Kong cho du khách không thích mua sắm

Đi du thuyền ở cảng Victoria: Cảng Victoria là địa điểm nổi tiếng ở Hong Kong. Đây là một trong những cảng bận rộn nhất trên thế giới. Du khách có thể ngắm cảnh quan hai bên bằng cách mua vé và đi du thuyền có cánh buồm đỏ. Ảnh: Time Out. Đi bộ: Hong Kong có các cung đường mòn đẹp, du khách có thể chọn để đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên. MacLehose Trail là một trong những con đường đi bộ tốt nhất thế giới, Nếu du lịch tới Hong Kong vào thời điểm có thời tiết mát mẻ, bạn có thể đi bộ dọc các cung đường mòn này để ngắm cảnh rừng, núi và biển. Ảnh: chinatouradvisors Thưởng thức ẩm thực: Dimsum, thịt lợn kho chua ngọt, mì hoành thánh,... là những món ăn nổi tiếng ở Hong Kong. Thành phố có nhiều nhà hàng, quán ăn đường phố, các món ăn địa phương rất ngon. Nếu bạn muốn thưởng thức được những món ngon nhất, có thể tham gia chương trình tour "Hong kong Foodie Tasting". Các chuyên gia ẩm thực sẽ giới thiệu những món ăn được yêu thích nhất để du khách trải nghiệm như một người dân địa phương. Ảnh: Justgola. Học cách nấu ăn: Nhiều du khách thắc mắc cách làm dimsum hoặc các món ăn Trung Quốc như thế nào và muốn tự tay làm ra chúng. Trường dạy nấu ăn Martha Sherpa là nơi có các lớp học nấu ăn một buổi hoặc cả ngày cho nhóm không quá 4 người. Trong đó, khóa học làm dimsum được nhiều khách lựa chọn. Ảnh: Flickriver. Ngắm cá heo hồng: Màu hồng của loài cá heo được tạo nên do mạch máu dưới da. Bạn có thể đi tới Tung Chung, phía Bắc đảo Lantau để ngắm cá heo hồng. Ảnh: Timeout Tham quan một hòn đảo xa: Ngoài các đảo đông đúc và nhộn nhịp, Hong Kong còn có hơn 260 hòn đảo. Vì vậy, nếu bạn muốn thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, có thể đến những hòn đảo xa trung tâm để tận hưởng sự yên tĩnh. Ảnh: Travel Triangle. Viết điều ước lên cây ước nguyện: Nếu bạn đang muốn tăng may mắn cho bản thân, muốn điều ước thành sự thật, có thể đến với cây ước nguyện Lam Tsuen ở khu vực Tai Po. Du khách sẽ viết mong ước của bản thân lên một tờ giấy, sau đó buộc vào quả cam và tung lên cây. Theo người dân ở đây truyền nhau, nếu quả cam còn nằm trên cây thì điều ước sẽ thành sự thật. Nếu quả cam rơi xuống, bạn có thể làm lại nên đừng quá lo lắng Ảnh: Flickr. Đi cáp treo Ngong Ping 360: Đây là tuyến cáp treo dài hơn 6 km, đưa du khách thăm tượng Phật bên cạnh tu viện Po Lin. Khi ngồi trong cabin cáp treo, bạn sẽ được ngắm cảnh tuyệt đẹp, nhìn ra sân bay quốc tế Hong Kong, biển, các thung lũng và vùng nông thôn xung quanh. Ảnh: Regal Hotels International Ngắm cảnh Hong Kong từ đỉnh núi The Peak: The Peak là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Hong Kong. Địa điểm này cao hơn mực nước biển 550 m. Đây là nơi cao nhất trên đảo Hong Kong, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Để lên địa điểm này, bạn có thể chọn cách đi bằng Peak Tram, một trong những tuyến đường sắt leo núi đẹp nhất thế giới. Ảnh: SCMP.

