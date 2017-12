9 hành động xấu xí của du khách trong năm 2017

Phá hoại hiện vật 800 năm tuổi để chụp ảnh con: Một gia đình ở Anh đã vi phạm quy định của bảo tàng khi đặt con vào hiện vật cổ để chụp ảnh. Sự việc diễn ra ở Prittlewell Priory, ngoại ô London. Họ đặt con vào trong một quan tài sa thạch 800 năm tuổi và khiến chiếc quan tài rơi xuống. Chi phí cho hư hại chỉ khoảng 130 USD, điều này dấy lên cảnh báo về sự vô ý thức của du khách. Ảnh: DIY. Tát nhân viên hàng không vì check-in muộn: Tháng 6, máy quay an ninh đã ghi lại cảnh hành khách thuộc chuyến bay của AirFrance từ Vũ Hán (Trung Quốc) đến Paris (Pháp) tát một nhân viên khi được thông báo đã quá hạn check-in. Hành khách này nói với nhân viên hãng hàng không rằng cô có một cuộc họp quan trọng cần có mặt. Sau đó, người phụ nữ này đã bị bắt giữ và bị cấm lên các chuyến bay của AirFrance. Ảnh: Thesun. Làm vỡ tác phẩm nghệ thuật, gây thiệt hại 800.000 USD vì chụp ảnh selfie: Triển lãm “Gương vô cực” của nghệ sĩ Yayoi Kusama thu hút nhiều khán giả ở Washington D.C., Mỹ. Tuy nhiên, một du khách do mải chụp ảnh selfie đã làm vỡ một tác phẩm bí ngô bằng thủy tinh, khiến triển lãm ở bảo tàng Hirshhorn phải đóng cửa 3 ngày. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 800.000 USD. Ảnh: Thecut. Ném găng tay vào lính canh của Nữ hoàng ở London, Anh: Các thành viên trong đội bảo vệ Nữ hoàng Anh ở London nổi tiếng với vẻ ngoài nghiêm nghị. Tuy nhiên, một nữ du khách quyết định thử xem họ có phản ứng hay không bằng cách ném găng tay vào lính gác. Cô đã bị một lính canh khác chê trách. Người lính Beefeater này nói: “Quân đội ở đây là để bảo vệ hoàng gia, chứ không phải để công chúng trêu chọc”. Anh nhặt găng trả lại cho nữ du khách này trước khi cô rời đi. Ảnh: Insider. Phá hủy các tác phẩm trị giá 200.000 USD vì mải chụp selfie: Sự cố này diễn ra ở triển lãm của nghệ sĩ Simon Birch ở Los Angeles. Một phụ nữ trong lúc chụp selfie đã bất cẩn làm đổ một cột tượng, gây thiệt hại khoảng 200.000 USD. Ảnh: NYTimes. Ném tiền xu vào động cơ máy bay để cầu may: Một hành khách trên chuyến bay từ Thượng Hải tới Quảng Châu (Trung Quốc) đã gây rắc rối và trì hoãn khi ném vài đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may. Các kỹ thuật viên lấy ra được 9 đồng xu, trong đó có một đồng đã lọt vào trong động cơ. Chúng chưa gây hại gì cho máy bay nhưng có thể sẽ trở thành thảm họa nếu bị hút vào động cơ. Ảnh: Insider. Giết chết cá heo con vì chụp ảnh selfie: Một số du khách trên bãi biển ở Tây Ban Nha đã phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một con cá heo nhỏ, khi họ đưa sinh vật này ra khỏi nước để chụp ảnh cùng. Một số đã bịt lỗ thở của con cá voi, việc vây quanh cũng khiến con vật bị choáng váng và khó thở. Ảnh: Daily Mail. Chụp ảnh khoe mông trước ngôi đền ở Thái Lan: Hai du khách người Mỹ đã bị bắt sau khi chụp ảnh khoe vòng ba ở đền Wat Arun, Bangkok. Tài khoản Instagram có tên “Travelling Butts” của họ với nhiều ảnh chụp khỏa thân đã bị xóa. Họ bị phạt tiền và cấm trở lại Thái Lan. Ảnh: Scott. Cố ý phá thạch nhũ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc: Tại hang động ở tỉnh Quý Châu, một nam du khách đã cố tình đá vào cột thạch nhũ cao khoảng 50 cm nhiều lần cho tới khi cột đá đổ xuống, phá hủy một tác phẩm tạo hóa đã mất hàng nghìn năm xây dựng. Ảnh: Insider.

Phá hoại hiện vật 800 năm tuổi để chụp ảnh con: Một gia đình ở Anh đã vi phạm quy định của bảo tàng khi đặt con vào hiện vật cổ để chụp ảnh. Sự việc diễn ra ở Prittlewell Priory, ngoại ô London. Họ đặt con vào trong một quan tài sa thạch 800 năm tuổi và khiến chiếc quan tài rơi xuống. Chi phí cho hư hại chỉ khoảng 130 USD, điều này dấy lên cảnh báo về sự vô ý thức của du khách. Ảnh: DIY. Tát nhân viên hàng không vì check-in muộn: Tháng 6, máy quay an ninh đã ghi lại cảnh hành khách thuộc chuyến bay của AirFrance từ Vũ Hán (Trung Quốc) đến Paris (Pháp) tát một nhân viên khi được thông báo đã quá hạn check-in. Hành khách này nói với nhân viên hãng hàng không rằng cô có một cuộc họp quan trọng cần có mặt. Sau đó, người phụ nữ này đã bị bắt giữ và bị cấm lên các chuyến bay của AirFrance. Ảnh: Thesun. Làm vỡ tác phẩm nghệ thuật, gây thiệt hại 800.000 USD vì chụp ảnh selfie: Triển lãm “Gương vô cực” của nghệ sĩ Yayoi Kusama thu hút nhiều khán giả ở Washington D.C., Mỹ. Tuy nhiên, một du khách do mải chụp ảnh selfie đã làm vỡ một tác phẩm bí ngô bằng thủy tinh, khiến triển lãm ở bảo tàng Hirshhorn phải đóng cửa 3 ngày. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 800.000 USD. Ảnh: Thecut. Ném găng tay vào lính canh của Nữ hoàng ở London, Anh: Các thành viên trong đội bảo vệ Nữ hoàng Anh ở London nổi tiếng với vẻ ngoài nghiêm nghị. Tuy nhiên, một nữ du khách quyết định thử xem họ có phản ứng hay không bằng cách ném găng tay vào lính gác. Cô đã bị một lính canh khác chê trách. Người lính Beefeater này nói: “Quân đội ở đây là để bảo vệ hoàng gia, chứ không phải để công chúng trêu chọc”. Anh nhặt găng trả lại cho nữ du khách này trước khi cô rời đi. Ảnh: Insider. Phá hủy các tác phẩm trị giá 200.000 USD vì mải chụp selfie: Sự cố này diễn ra ở triển lãm của nghệ sĩ Simon Birch ở Los Angeles. Một phụ nữ trong lúc chụp selfie đã bất cẩn làm đổ một cột tượng, gây thiệt hại khoảng 200.000 USD. Ảnh: NYTimes. Ném tiền xu vào động cơ máy bay để cầu may: Một hành khách trên chuyến bay từ Thượng Hải tới Quảng Châu (Trung Quốc) đã gây rắc rối và trì hoãn khi ném vài đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may. Các kỹ thuật viên lấy ra được 9 đồng xu, trong đó có một đồng đã lọt vào trong động cơ. Chúng chưa gây hại gì cho máy bay nhưng có thể sẽ trở thành thảm họa nếu bị hút vào động cơ. Ảnh: Insider. Giết chết cá heo con vì chụp ảnh selfie: Một số du khách trên bãi biển ở Tây Ban Nha đã phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một con cá heo nhỏ, khi họ đưa sinh vật này ra khỏi nước để chụp ảnh cùng. Một số đã bịt lỗ thở của con cá voi, việc vây quanh cũng khiến con vật bị choáng váng và khó thở. Ảnh: Daily Mail. Chụp ảnh khoe mông trước ngôi đền ở Thái Lan: Hai du khách người Mỹ đã bị bắt sau khi chụp ảnh khoe vòng ba ở đền Wat Arun, Bangkok. Tài khoản Instagram có tên “Travelling Butts” của họ với nhiều ảnh chụp khỏa thân đã bị xóa. Họ bị phạt tiền và cấm trở lại Thái Lan. Ảnh: Scott. Cố ý phá thạch nhũ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc: Tại hang động ở tỉnh Quý Châu, một nam du khách đã cố tình đá vào cột thạch nhũ cao khoảng 50 cm nhiều lần cho tới khi cột đá đổ xuống, phá hủy một tác phẩm tạo hóa đã mất hàng nghìn năm xây dựng. Ảnh: Insider.