8 câu nói cửa miệng được giới trẻ nhắc đi nhắc lại suốt năm qua

1. Ông trùm Phan Quân trong phim truyền hình “Người phán xử” là một người đàn ông sống có nguyên tắc và yêu gia đình hết mực. Đối với ông, gia đình là quan trọng nhất. Vì vậy, ông trân trọng cuộc hôn nhân 30 năm với bà xã, đồng thời luôn vun đắp sự nghiệp làm của để dành cho các con. 2. Dù câu nói cửa miệng này của “mẹ chồng” Lan Hương mang tính chất nặng nề, có tính sát thương cao trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, khi bà dùng nó để chê bai, chửi rủa Vân (Bảo Thanh) thì ở ngoài đời, cụm từ “nhà tôi vô phúc… như chị” lại được giới trẻ dùng theo nhiều tầng ý nghĩa hài hước hơn cả. 3. Trong tập 4 của chương trình Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017, Nam Trung khiến khán giả thích thú với biểu cảm có 1-0-2 của anh khi thể hiện sự bực bội vì thí sinh cứ liên tục ngất xỉu trong lúc thực hiện thử thách. Nam Trung cũng được phong là “Thánh biểu cảm của năm” sau chương trình này. 4. Cũng trong 1 thử thách ở tập 3 Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017, tình huống thí sinh Cao Ngân hét vào mặt siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng gây chú ý. Trong chương trình thì đây là tình huống Cao Ngân được yêu cầu để làm nổi bật cá tính của mình, còn ở ngoài đời, giới trẻ cũng thích thú sử dụng câu nói này để tỏ ý không đồng tình với quan điểm của người khác một cách hài hước. 5. Tập 3 The Face Việt Nam được hâm nóng bởi câu nói cực đanh đá của Minh Tú với Lan Khuê, khiến cư dân mạng được dịp chế ngay một rổ ảnh với nhân vật chính không ai khác ngoài ba HLV: Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy. Giới trẻ thường xuyên nhắc đi nhắc lại câu nói này với bạn bè theo nghĩa hoàn toàn tích cực và vui vẻ. 6. Câu nói dễ thương cộp mác chú taxi khiến giới trẻ “tan chảy” trong suốt thời gian dài. Biểu cảm cũng như cách nói đầy hờn dỗi nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng, và được dùng làm câu cửa miệng cho bất kỳ tình huống nào mà họ cho là phù hợp. 7. Từ 1 hotgirl được hàng triệu người yêu quý, Chi Pu bỗng chốc hoá thân thành Miss thị phi khi dõng dạc tuyên bố mọi người hãy gọi cô là ca sĩ. Với mong muốn xây dựng hình ảnh 1 nghệ sĩ đa năng, Chi Pu vấp phải sự phản ứng từ dư luận và nhận về hàng tấn gạch đá. Giới trẻ sử dụng câu nói của Chi Pu với hàm ý mỉa mai nhiều hơn là khen ngợi tham vọng của cô nàng. 8. Xuất hiện trong 1 clip khá hài hước, bé gái mặc bộ đồ thể dục gây sốt mạng xã hội vì câu nói vừa có phần hoảng hốt, vừa có phần thể hiện được tính cách quyết đoán của mình. Cách luyến láy và biểu cảm sinh động của cô bé khiến cư dân mạng nhanh chóng học theo, hàng chục clip cover lại đoạn hội thoại gây bão ra đời, chiếm sóng mạng xã hội những ngày cuối năm.

