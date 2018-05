10 địa điểm du lịch nổi tiếng bị mạng xã hội tàn phá

1. Iceland: Với các bãi biển cát đen và vô số thác nước tuyệt đẹp, Iceland trở thành điểm du lịch nổi tiếng với những du khách thích sống ảo. Nhưng nhiều người sẵn sàng phá hoại phong cảnh ở đây để chụp được bức ảnh ưng ý của riêng họ. Nhiếp ảnh gia Jade Broadus cho biết, một số người còn lái xe lên đỉnh núi chỉ để chụp ảnh bãi biển cát đen phía dưới. 2. Pedra do Telégrafo, Rio de Janeiro, Brazil: Mỏm đá Pedra do Telégrafo nằm ở độ cao 350 m so với mực nước biển và có phong cảnh rất đẹp. Hàng nghìn người đến đây đều kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt mình chụp ảnh với mỏm đá và tạo ra những bức hình mà chỉ mới nhìn đã khiến không ít người toát mồ hôi. Những điều này khiến phong cảnh thiên nhiên xung quanh bị tàn phá. 3. Vách đá Moher, Ireland: Vách đá Moher là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Ireland. Những nhiều du khách chỉ tới địa điểm này để chụp ảnh và khoe trên mạng xã hội. Họ sẵn sàng ngồi ở rìa vách đá để chụp ảnh bất chấp nguy hiểm tới tính mạng. 4. Santorini, Hi Lạp: Ngôi làng Oia trên đảo Santorini là một trong những địa điểm xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram. Vách trên vách núi nhìn xuống biển, các ngôi nhà màu trắng là điểm chụp ảnh lý tưởng đặc biệt vào lúc hoàng hôn. Nhưng việc du khách tập trung chụp ảnh quá đông lại gây ra phiền toái cho người dân địa phương và ảnh hưởng tới cảnh quan của các ngôi nhà. 5. Macchu Picchu, Peru: Có ít địa điểm trên thế giới đáng để chụp ảnh làm bưu thiếp hay khoe trên mạng xã hội như thành phố cổ Macchu Picchu. Nhưng việc du khách tạo dáng chụp ảnh quá nhiều ở đây đã gây ra tác động xấu tới cảnh quan và các công trình cổ có từ thế kỷ 15. 6. Chefchaouen, Ma-rốc: Một trong những những thành phố đẹp nhất trên thế giới, Chefchaouen được thành lập vào năm 1471 trên dãy núi Rif bởi những người Do Thái đến từ Tây Ban Nha. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà màu xanh tuyệt đẹp, nhưng nhiều du khách chỉ coi nơi này là cảnh nền cho những bức ảnh “tự sướng” của họ. 7. Nhà thờ Tyn, thành phố Prague, Cộng hòa Czech: Nhà là thờ Tyn là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại thành phố Prague. Nhưng du khách tới đây thường cảm thấy khó chịu vì bị nhờ chụp ảnh hộ hay nhường chỗ cho người khác chụp ảnh. 8. Hooker Valley Track, New Zealand: Hooker Valley Track là lối đi bộ ngắn hấp dẫn nhất trong vườn quốc gia Aoraki, New Zealand. Vẻ đẹp của những dãy núi phủ đầy tuyết và dòng sông băng khiến bất cứ du khách nào cũng muốn chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội Instagram. 9. Chiang Mai, Thái Lan: Chiang Mai là thành phố ở phía bắc Thái Lan được thành lập vào năm 1296 và trở thành thủ đô của vương quốc Lanna cho tới năm 1558. Nơi đây có nhiều ngôi chùa đẹp và điểm chụp ảnh được du khách ưa thích. Nhưng nhiều người đã bỏ qua những tập quán địa phương hay gây hại tới cảnh quan để chụp những bức ảnh theo ý của họ. 10. Angkor Watt, Campuchia: Khu đền Angkor Wat ở Campuchia được coi là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới cả về mặt phong cảnh, lịch sử và văn hóa. Điều này lý giải tại sao ngôi đền xuất hiện với tần suất dày đặc trên các trang mạng xã hội.

1. Iceland: Với các bãi biển cát đen và vô số thác nước tuyệt đẹp, Iceland trở thành điểm du lịch nổi tiếng với những du khách thích sống ảo. Nhưng nhiều người sẵn sàng phá hoại phong cảnh ở đây để chụp được bức ảnh ưng ý của riêng họ. Nhiếp ảnh gia Jade Broadus cho biết, một số người còn lái xe lên đỉnh núi chỉ để chụp ảnh bãi biển cát đen phía dưới. 2. Pedra do Telégrafo, Rio de Janeiro, Brazil: Mỏm đá Pedra do Telégrafo nằm ở độ cao 350 m so với mực nước biển và có phong cảnh rất đẹp. Hàng nghìn người đến đây đều kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt mình chụp ảnh với mỏm đá và tạo ra những bức hình mà chỉ mới nhìn đã khiến không ít người toát mồ hôi. Những điều này khiến phong cảnh thiên nhiên xung quanh bị tàn phá. 3. Vách đá Moher, Ireland: Vách đá Moher là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Ireland. Những nhiều du khách chỉ tới địa điểm này để chụp ảnh và khoe trên mạng xã hội. Họ sẵn sàng ngồi ở rìa vách đá để chụp ảnh bất chấp nguy hiểm tới tính mạng. 4. Santorini, Hi Lạp: Ngôi làng Oia trên đảo Santorini là một trong những địa điểm xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram. Vách trên vách núi nhìn xuống biển, các ngôi nhà màu trắng là điểm chụp ảnh lý tưởng đặc biệt vào lúc hoàng hôn. Nhưng việc du khách tập trung chụp ảnh quá đông lại gây ra phiền toái cho người dân địa phương và ảnh hưởng tới cảnh quan của các ngôi nhà. 5. Macchu Picchu, Peru: Có ít địa điểm trên thế giới đáng để chụp ảnh làm bưu thiếp hay khoe trên mạng xã hội như thành phố cổ Macchu Picchu. Nhưng việc du khách tạo dáng chụp ảnh quá nhiều ở đây đã gây ra tác động xấu tới cảnh quan và các công trình cổ có từ thế kỷ 15. 6. Chefchaouen, Ma-rốc: Một trong những những thành phố đẹp nhất trên thế giới, Chefchaouen được thành lập vào năm 1471 trên dãy núi Rif bởi những người Do Thái đến từ Tây Ban Nha. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà màu xanh tuyệt đẹp, nhưng nhiều du khách chỉ coi nơi này là cảnh nền cho những bức ảnh “tự sướng” của họ. 7. Nhà thờ Tyn, thành phố Prague, Cộng hòa Czech: Nhà là thờ Tyn là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại thành phố Prague. Nhưng du khách tới đây thường cảm thấy khó chịu vì bị nhờ chụp ảnh hộ hay nhường chỗ cho người khác chụp ảnh. 8. Hooker Valley Track, New Zealand: Hooker Valley Track là lối đi bộ ngắn hấp dẫn nhất trong vườn quốc gia Aoraki, New Zealand. Vẻ đẹp của những dãy núi phủ đầy tuyết và dòng sông băng khiến bất cứ du khách nào cũng muốn chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội Instagram. 9. Chiang Mai, Thái Lan: Chiang Mai là thành phố ở phía bắc Thái Lan được thành lập vào năm 1296 và trở thành thủ đô của vương quốc Lanna cho tới năm 1558. Nơi đây có nhiều ngôi chùa đẹp và điểm chụp ảnh được du khách ưa thích. Nhưng nhiều người đã bỏ qua những tập quán địa phương hay gây hại tới cảnh quan để chụp những bức ảnh theo ý của họ. 10. Angkor Watt, Campuchia: Khu đền Angkor Wat ở Campuchia được coi là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới cả về mặt phong cảnh, lịch sử và văn hóa. Điều này lý giải tại sao ngôi đền xuất hiện với tần suất dày đặc trên các trang mạng xã hội.