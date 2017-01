10 chuyện tình được bình chọn đáng yêu nhất năm 2016

Trong suốt 52 năm chung sống, ông bà của nhạc sĩ Anthony Gargiula luôn mặc trang phục ton sur ton mỗi ngày. Những hình ảnh do nghệ sĩ người Mỹ đăng lên Twitter nhanh chóng thu hút hơn 83.000 like (thích) và 40.000 chia sẻ. Cô gái có nickname Alysonsoswaggy mới đây gây chú ý với màn khoe chiếc chăn in hình bạn trai khá hài hước. Nhân dịp Giáng sinh, Jackson Knight (18 tuổi) đặt mua cho bạn gái Haven Prevatt 12 đôi tất. Do sự nhầm lẫn của công ty bán hàng, Jackson lại nhận được 144 đôi, dù chỉ phải trả giá của 12 đôi. Sau đó, đôi trẻ quyết định đem chúng đi làm từ thiện, do không thể hoàn lại nơi cung cấp. Món quà đặc biệt của cô gái có tên Megan dành tặng bạn trai khiến dân mạng thế giới không thể nhịn cười. "Chị em tôi cố gắng dạy cha mẹ bơi và đây là cách họ tập trong suốt thời gian học", tài khoản Downtomarsgirl chia sẻ. Rileyelaine15 dường như đã tìm được người thấu hiểu mình đến tận "chân tơ kẽ tóc" khi anh chàng có thể đoán chính xác việccô chỉ sơn ngón tay cái để chụp ảnh gửi cho anh. Câu chuyện hài hước của đôi trẻ nhận được hơn 73.000 like (thích) và 38.000 chia sẻ. Bạn trai của Oxminaox hứa sẽ giúp cô chụp ảnh cùng các tác phẩm nghệ thuật nhưng theo cách riêng của anh. Thiếu nữ không hay biết chuyện này cho đến khi xem hình. Tatyanna Snyder (17 tuổi, làm nghề trang điểm tự do) muốn tham dự một lễ hội âm nhạc nhưng không đủ tiền mua vé. Jordan Shetrone - người yêu của Tatyanna - đã ngỏ ý cho thiếu nữ mượn tiền, song cô từ chối. Do đó, anh quyết định thuê bạn gái trang điểm để cô có thêm thu nhập. Năm 2012, Victoria Carlin thẳng thắn bày tỏ tình cảm với người quản lý Twitter của cửa hàng sách WaterstonesTCR - anh Jonathan O'Brien - bằng cách bình luận bên dưới một dòng trạng thái tại trang này. Jonathan cũng lịch sự trả lời Victoria. Từ đó, họ quen, yêu và nên duyên vợ chồng vào giữa năm 2016. Trong một lần say xỉn, bạn trai của Jodieduncan đã nhắn cho cô qua rất nhiều ứng dụng nhưng mọi tin đều chung một nội dung: "Em giận anh à?". Ngay cả món quà anh dành tặng bạn gái cũng chứa thông điệp tương tự. Câu chuyện đáng yêu của cặp uyên ương này thu hút hơn 127.000 like (thích) và 48.000 chia sẻ.

