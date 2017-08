"Xõa hết mình" tại 9 điểm du lịch hot nhất dịp 2/9

Một trong những điểm du lịch hot nhất đầu tiên phải kể đến ở Vũng Tàu là Bạch Dinh. Công trình này được xây dựng vào khoảng năm 1898 trên nền pháp đài Phước Thắng do ông Paul Doumer - một nhà Toàn quyền Đông Dương xây dựng nên. Nơi này trước kia là căn cứ quân sự, sau này trở thành địa điểm tham quan, du lịch, cất giữ khá nhiều những di vật của chiến tranh, trong đó đáng kể nhất đó là 19 khẩu pháo thần công. Đến Vũng Tàu, du khách cũng đừng quên một điểm đến hấp dẫn khác là ngọn hải đăng. Để có thể lên được ngọn hải đăng, du khách phải chạy băng qua con đường quanh co, khúc khỉu. Khi lên tới chân hải đăng, du khách phải tiếp tục đi men theo đường hầm được xây dựng khá kiên cố thì mới có thể lên được đỉnh tháp để tham quan, chiêm ngưỡng. Nếu như Bạch Dinh và ngọn hải đăng không phải là điểm đến mới lạ thì bạn có thể tới đồi Con Heo. Đồi Con Heo nằm ngay bãi Sau Vũng Tàu, từ hẻm 222 Phan Chu Trinh đi vào thuộc khu vực phường 2. Đây là một ngọn đồi hoang cho bạn thỏa thích ngắm cảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố biển khi đứng từ trên cao nhìn xuống, đón những cơn gió mát rượi và tận hưởng những giây phút vô cùng yên bình. Nếu không không muốn tới thành phố Vũng Tàu vì nơi đây thường thu hút rất đông du khách vào mỗi dịp lễ tết, bạn có thể tìm đến cánh đồng cừu ở Suối Nghệ, Châu Đức (cũng thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để chụp ảnh. Từ TP.HCM về đây chỉ khoảng 2 giờ 3 phút, và bạn có thể tìm đường đi dễ dàng bằng Google Maps với điểm đến là “Đồng cừu Suối Nghệ”. Thực tế những chú cừu có bộ lông không phải quá sạch sẽ nhưng chúng lại rất đáng yêu và thân thiện. Chỉ cần dành một buổi chụp ảnh cùng đàn cừu ở Suối Nghệ, sau đó bạn hãy tiếp tục hành trình về với biển Hồ Cốc. Nơi đây vừa có những đoạn biển hoang sơ như Bãi Đá phù hợp cho dân phượt, vừa có những khu resort cao cấp. Nếu di chuyển bằng phương tiện riêng, bạn có thể thuê khách sạn ở các khu vực thị trấn Phước Bửu, xã Bông Trang, xã Bưng Riềng hay xã Bình Châu, những nơi này cách biển Hồ Cốc chỉ khoảng trên dưới 10km. Thác Đá Hàn thuộc địa phận thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), cách TP.HCM khoảng 70km. Từ TP.HCM, bạn chạy xe theo quốc lộ 1A vào địa phận thị trấn Trảng Bom. Đến ngã ba Cây Gáo, rẽ vào một con đường nhỏ, đi tiếp 3km sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào thác Đá Hàn. Thác nằm giữa vườn cây ăn trái của người dân nên hành trình chinh phục thác mát dịu, thơm phức. Trên đường đi, bạn có thể dừng lại, vừa nghỉ mệt vừa thu vào tầm mắt những chùm trái lúc lỉu. Nếu muốn đi gần hơn, bạn có thể đến thác Giang Điền cũng ở Đồng Nai. Nằm cách TP.HCM chưa đầy 50km, khu du lịch Thác Giang Điền (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) được xem là điểm dã ngoại sinh thái cuối tuần khá mới mẻ và hấp dẫn du khách trẻ vào những dịp cuối tuần. Không kỳ vĩ như những dòng thác ở Tây Nguyên, nhưng do địa thế ở đây rộng, thoáng, con thác trải dài có rất nhiều tảng đá trên đỉnh tạo ra nhiều dòng chảy, tung bọt trắng xóa, rất đẹp và thơ mộng.

