Tụ tập, ăn chơi nơi đâu ở TP.HCM dịp Tết Dương lịch 2018?

Đây là địa điểm đầu tiên phải nhắc đến mỗi dịp lễ tết tại TP.HCM. Nằm ngay trung tâm quận 1, đối diện UBND TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ rộng rãi thoáng mát là nơi thích hợp để các nhóm bạn về đây tụ họp, trò chuyện. Tham quan phố đi bộ, bạn còn cảm nhận được hơi thở của Sài Gòn từ những ánh đèn lấp lánh phát ra từ nhiều tòa nhà cao tầng ở hai bên. Nếu muốn một góc yên tĩnh hơn, nhóm bạn có thể ngồi trò chuyện ở các quán cà phê xung quanh. Bùi Viện là một con đường thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, hiện đã trở thành phố đi bộ thứ hai tại TP.HCM. Nơi đây thường rất nhộn nhịp từ khoảng 19h đến giữa đêm với rất nhiều du khách nước ngoài tới uống bia, trò chuyện. Nếu ở TP.HCM trong dịp Tết Dương lịch 2018, bạn có thể rủ bạn bè cũng tới vui chơi ở khu vực này. Nếu như phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ đẹp vào ban đêm, thì công viên văn hóa Đầm Sen là điểm đến thích hợp vào ban ngày. Theo dự báo thời tiết, thời tiết ở TP.HCM sẽ nắng nóng trong dịp Tết Dương lịch 2018 nên đến Đầm Sen, bạn có thể hòa mình vào khu Đầm Sen nước với những trò chơi dưới nước rất thú vị. Tuy nhiên, nơi đây thường rất đông người vào mỗi dịp lễ tết, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nằm bên dòng sông Sài Gòn nên khu Thanh Đa - Bình Quới có không gian sông nước khá thoáng đãng, hữu tình. Chính vì vậy, nơi đây mọc lên khá nhiều các khu câu cá, câu tôm giải trí. Còn gì thú vị hơn khi vừa buông cần vừa thư giãn tránh sự xô bồ của cuộc sống trong những ngày Tết Dương lịch 2018. Với những con cá do chính tay bạn câu được, quán ăn sẽ chế biến thành những món hấp, chiên, lẩu,... để bạn thưởng thức tại chỗ. Quận 8 vốn nổi tiếng với nhiều quán ốc ở đường Phạm Thế Hiển hay Dương Bá Trạc, đoạn gần cầu Chấn Hưng. Các quán ốc ở đây rất bình dân nhưng luôn tươi ngon và thường thu hút rất đông giới trẻ tới ăn từ giấc chiều đến tối. Đến khu vực này, bạn hãy chú ý ghé vào một quán ốc đông khách, bởi nơi đó thường ngon hơn những chỗ khác. Vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ rất rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh. Dịp Tết Dương lịch 2018 này, các nhóm bạn có thể tự chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống để ra đây ngồi bên nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện mà không lo gây ảnh hưởng tới những người đi bộ nói riêng hay giao thông thành phố nói chung, bởi khu vực này khá vắng người. Tất nhiên, sau khi no say, bạn cần dọn dẹp sạch sẽ “chiến trường” để trả lại môi trường sạch đẹp cho TP.HCM. Đường Phạm Văn Đồng được mệnh danh là khu ăn uống sầm uất của TP.HCM với rất nhiều quán ăn dọc hai bên đường kéo dài hàng km. Các quán ăn ở đây có thực đơn rất đa dạng và được chế biến nhanh chóng, ăn hợp khẩu vị. Tất nhiên, cũng như những khu ăn uống khác, bạn nên tìm hiểu kỹ một quán ăn cụ thể trước khi vào. Mời quý độc giả xem video Tết dương lịch 2018 ở Sài Gòn - Nguồn: Báo Phụ nữ TV

