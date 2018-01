Trời đẹp, giới trẻ rủ nhau đến ngắm hoa hướng dương ở Hoàng thành

Thay vì phải lặn lội hàng trăm cây số đến tận Nghệ An để thăm thú cánh đồng hoa hướng dương, người dân Hà Nội có thể thỏa sức chụp ảnh, thả dáng với vườn hoa hướng dương độc nhất nằm giữa khuôn viên của Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện một vườn hoa hướng dương Hoàng thành Thăng Long và nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm đáng đến nhất Thủ đô dành cho các bạn trẻ vào dịp cuối tuần tới đây. Vườn hoa hướng dương tại Hoàng thành Thăng Long được vun trồng từ cách đây hơn 2 tháng và được chia thành 2 thửa và có diện tích 2.000m2. Một thửa vườn hoa đã bung nở rực rỡ, thu hút đông đảo các chị em, giới trẻ đến tham quan và chụp ảnh. Một thửa còn lại vẫn đang e ấp, dự kiến chỉ sau 1 - 2 tuần nữa những nụ hoa này cũng sẽ bung nở rực rỡ. Được biết, mục đích của Ban quản lý di tích Hoàng thành Hà Nội khi trồng những vườn hoa hướng dương này là hi vọng sẽ thu hút được nhiều khách tham quan hơn vào dịp cuối năm. Đặc biệt là tạo một khuôn viên xanh, thân thiện với mọi người. Chị Thanh Huyền (36 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ): "Mình có nghe bạn bè nói ở di tích Hoàng thành trồng hoa hướng dương, cơ quan mình cũng gần đây nên mấy chị em tranh thủ rủ nhau đến chụp ảnh cùng hoa. Mình chưa từng đến đồi hoa hướng dương ở Nghệ An nên đây là lần đầu tiên mình chụp ảnh cùng nhiều hoa như vậy". Ngoài ra, việc trồng hoa hướng dương tại khu di tích sẽ góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách nhân dịp cuối năm. Tại Hoàng Thành, du khách sẽ được thưởng lãm những buổi trưng bày, bên cạnh không gian tự nhiên tươi mới với những loại hoa được trồng theo mùa. Còn với nhiều bạn trẻ, đây cũng là cơ hội để họ tận hưởng cánh đồng hoa hướng dương cực đẹp ngay tại trung tâm Thủ đô mà không phải lặn lội đường xa về Nghệ An. Một lưu ý nho nhỏ với các bạn trẻ khi đến ngắm hoa hướng dương tại Hoàng thành Thăng Long đó là để tránh du khách làm hỏng hoa, Ban Quản lý khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã đặt biển cấm du khách vào khuôn viên trồng hoa. Những bông hoa này đều đang độ nở rộ, rất đẹp mắt, đóa hoa to đều trông không kém gì vườn hoa hướng dương tại Nghệ An khiến người dân Hà Nội cảm thấy thích thú. Mời quý độc giả xem clip Vườn hoa hướng dương Hoàng thành Thăng Long - Nguồn: Youtube

Thay vì phải lặn lội hàng trăm cây số đến tận Nghệ An để thăm thú cánh đồng hoa hướng dương, người dân Hà Nội có thể thỏa sức chụp ảnh, thả dáng với vườn hoa hướng dương độc nhất nằm giữa khuôn viên của Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện một vườn hoa hướng dương Hoàng thành Thăng Long và nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm đáng đến nhất Thủ đô dành cho các bạn trẻ vào dịp cuối tuần tới đây. Vườn hoa hướng dương tại Hoàng thành Thăng Long được vun trồng từ cách đây hơn 2 tháng và được chia thành 2 thửa và có diện tích 2.000m2. Một thửa vườn hoa đã bung nở rực rỡ, thu hút đông đảo các chị em, giới trẻ đến tham quan và chụp ảnh. Một thửa còn lại vẫn đang e ấp, dự kiến chỉ sau 1 - 2 tuần nữa những nụ hoa này cũng sẽ bung nở rực rỡ. Được biết, mục đích của Ban quản lý di tích Hoàng thành Hà Nội khi trồng những vườn hoa hướng dương này là hi vọng sẽ thu hút được nhiều khách tham quan hơn vào dịp cuối năm. Đặc biệt là tạo một khuôn viên xanh, thân thiện với mọi người. Chị Thanh Huyền (36 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ): "Mình có nghe bạn bè nói ở di tích Hoàng thành trồng hoa hướng dương, cơ quan mình cũng gần đây nên mấy chị em tranh thủ rủ nhau đến chụp ảnh cùng hoa. Mình chưa từng đến đồi hoa hướng dương ở Nghệ An nên đây là lần đầu tiên mình chụp ảnh cùng nhiều hoa như vậy". Ngoài ra, việc trồng hoa hướng dương tại khu di tích sẽ góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách nhân dịp cuối năm. Tại Hoàng Thành, du khách sẽ được thưởng lãm những buổi trưng bày, bên cạnh không gian tự nhiên tươi mới với những loại hoa được trồng theo mùa. Còn với nhiều bạn trẻ, đây cũng là cơ hội để họ tận hưởng cánh đồng hoa hướng dương cực đẹp ngay tại trung tâm Thủ đô mà không phải lặn lội đường xa về Nghệ An. Một lưu ý nho nhỏ với các bạn trẻ khi đến ngắm hoa hướng dương tại Hoàng thành Thăng Long đó là để tránh du khách làm hỏng hoa, Ban Quản lý khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã đặt biển cấm du khách vào khuôn viên trồng hoa. Những bông hoa này đều đang độ nở rộ, rất đẹp mắt, đóa hoa to đều trông không kém gì vườn hoa hướng dương tại Nghệ An khiến người dân Hà Nội cảm thấy thích thú. Mời quý độc giả xem clip Vườn hoa hướng dương Hoàng thành Thăng Long - Nguồn: Youtube