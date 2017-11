Theo chân trai xinh gái đẹp Việt check-in mùa thu Hàn Quốc

Hàn Quốc mùa nào cũng đẹp nhưng để có thể ngắm trọn vẹn được vẻ đẹp lãng mạn, quyến rũ của cảnh sắc nơi đây thì có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất. Ảnh: Nguyễn Minh Ngọc (KL) Hàn quốc những ngày cuối thu bầu trời trong xanh hắt ánh nắng vàng ươm trên từng tán lá. Mỗi con phố, mỗi con đường đều làm say lòng người du khách. Ảnh: Nguyễn Đức Nắm tay anh, cùng nhau đi qua mùa Thu. Ảnh: Đạt Nguyễn Hàn Quốc những ngày thu, như khoác lên cho mình một lớp áo mới với sắc đỏ đắm say và sắc vàng mơ mộng. Ảnh: Thanh Thảo Chắc hẳn, mọi người sẽ chẳng thể bỏ qua Hòn đảo mê hoặc trái tim bao người qua bộ phim nổi tiếng "Bản tình ca mùa đông". Ảnh: Đạt Nguyễn Bất cứ khung cảnh nào, cũng như sinh ra để dành cho bạn. Ảnh: Vũ Quỳnh Trang Những mảng màu muôn sắc: màu vàng, màu nâu, màu xanh...thậm chí là màu đỏ lạ mắt, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt diệu của thiên nhiên. Ảnh: Phương Ngân Trịnh Đừng bỏ qua, những bức ảnh so deep khi bạn đang giữa đất trời vào thu. Nếu không bạn thực sự đang có lỗi với thời tiết. Ảnh: Nguyễn Minh Ngọc Bạn hãy thử cảm giác thưởng thức một ly cafe nóng, ngồi dưới những tán cây tại nơi đây. Chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị với bạn. Ảnh: Su Hiền Rất nhiều các cặp đôi, chọn Hàn Quốc là điểm dừng chân của mình khi mùa thu về. Ảnh: Đức Nguyễn Trang phục Hanbok luôn là sự lựa chọn của các bạn gái, để lưu lại những bức hình đặt biệt tại xử sở Kim Chi. Ảnh: Phương Ngân Trịnh Hãy thử một lần khám phá vẻ đẹp của mùa thu Hàn Quốc các bạn nhé, chắc chắn bạn sẽ không hối hận đâu. Ảnh: Phương Ngân Trịnh

