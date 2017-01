Phượt thủ háo hức khám phá "Vạn lý trường thành phiên bản Việt"

Trên các trang mạng xã hội dành cho dân phượt những ngày vừa qua, có nhắc tới một địa điểm khiến nhiều người cảm thấy ngỡ như bước vào tiên cảnh và cũng được mệnh danh là " Vạn lý trường thành phiên bản Việt". Vạn lý trường thành phiên bản Việt chính là Hang Múa nằm tại cố đô Hoa Lư - Ninh Bình. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp non nước hữu tình, phong cảnh tuyệt vời vừa có mây vừa có núi khiến thiên hạ bao người đắm say. Giống như Vạn Lý Trường Trung Quốc, đường lên đỉnh núi Múa giống hệt như đường đến "chốn bồng lai". Ảnh: Hachi8 Dưới chân đường lên núi Múa, một hồ nhân tạo được xây bọc quanh một ốc đảo nhỏ cây cối xum xuê. Hồ có màu xanh đặc trưng của màu rêu cổ kính, những cây si lớn tuổi vững chãi càng tăng thêm phần thu hút khi nhìn qua hướng cầu đá bắc ngang hồ – một cảnh tượng đẹp ngỡ chỉ có trong những thước phim cổ trang. Khi đến với Hang Múa các bạn sẽ được thử sức dẻo dai của mình khi leo lên đỉnh núi thông qua 486 bậc thang đá. Những bậc đá thô sơ được đắp kì công dẫn lên tới đỉnh núi, hai bên là những đường trang trí công phu trên đá, những con rồng phượng được chạm khắc tinh vi đẹp mắt. Trên đỉnh núi Múa, hình ảnh con rồng Việt hiện ra vô cùng oai nghi và dũng mạnh. Đứng tại đây, đất cố đô Hoa Lư thu bé vào tầm mắt và cả đất trời bao la như được thu bé lại. Nằm ngay đường từ Tràng An xuống Tam Cốc, Bích Động, chọn lựa nghỉ ngơi thăm quan thắng cảnh tại khu du lịch Hang Múa là lựa chọn tối ưu và tuyệt vời nhất với những ai đã trót mê đắm cảnh đẹp thanh bình của cố đô xưa. Ảnh sử dụng trong bài: Ninh Bình Time Out.

