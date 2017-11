Phấn khích với địa điểm check-in siêu "độc" ở Lâm Đồng

Thác Tà Ngào thuộc khu du lịch "Thác 7 Tầng" nằm cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 20km. Mới đây, địa điểm này được các dân phượt ưa mạo hiểm đánh dấu trong sổ tay những điểm đến của mình để thử thách và khám phá bản thân. Hình ảnh về thác Tà Ngào với những con suối cuồn cuộn chảy, thác nước như máng trượt tự nhiên với độ cao 30 mét cùng độ dốc thẳng đứng hiểm trở đã trở nên vô cùng kích thích với phượt thủ mê phiêu lưu, thích chinh phục. Khu vực thác Tà Ngào là một con suối dài chảy dọc theo thung lũng, len lõi vào giữa khu rừng nguyên sinh với những hốc đá sâu và thẳng đứng. Khu rừng cây già còn nguyên sơ cùng hệ thống thác tuyệt đẹp khiến bất kỳ phượt thủ nào cũng phải mê đắm khi đặt chân tới đây. Theo kinh nghiệm của một số người mê du lịch phượt, để khám phá trọn vẹn hết 7 tầng thác, bạn nên đi vào mùa khô để có những trải nghiệm thú vị và an toàn nhất. Điều đặc biến Tà Ngào trở nên thú vị đó là trò chơi trượt thác đứng. Nhiều dân phượt đã chia sẻ rằng đó là trải nghiệm nhớ đời và siêu đã đến mức thót tim và nó không dành cho những người yếu tim. Cảm giác được lao băng băng trên lớp đá đen trơn trợt để thả mình rơi tự do vào hồ nước bên dưới với tốc độ cực lớn có lẽ sẽ là trải nghiệm không thể nào quên trong đời mỗi người khi tham gia trò chơi trượt thác thẳng đứng ở Tà Ngào. Không chỉ là nơi non nước hùng vĩ giúp người trẻ có được nhiều tấm ảnh check-in đẹp tuyệt cùng hội cạ cứng mà thác Tà Ngào còn đưa bạn đến hành trình của sự ly kì, mới lạ. Cây cầu đá và là views check-in cực đẹp được nhiều dân phượt ghi lại trong lần trải nghiệm Tà Ngào của mình. Cây cầu dây băng qua suối chẳng khác gì bạn đang ở giữa khung cảnh của một bộ phim bom tấn chiếu rạp. Ảnh sử dụng trong bài: Check-in Việt Nam.

